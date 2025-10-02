Sumud Filosu'ndaki Türk vatandaşların son durumu! Dışişleri kaynaklarından yeni açıklama

İşgalci İsrail ordusu, Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na hain bir saldırı düzenledi. Çok sayıda gemiye baskın yapan İsrail askerleri onlarca aktivisti gözaltına aldı.

SUMUD'DAKİ TÜRK VATANDAŞLARIN SON DURUMU!

İsrail'in hain saldırısının ardından Sumud Filosu'nda bulunan Türk vatandaşlarının son durumu oldukça merak ediliyordu. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından işgalci İsrail'in Sumud Filosu'na gerçekleştirdiği hain saldırıyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

DIŞİŞLERİ'NDEN SUMUD ADIMI

Bakanlık kaynakları teknelerde bulunan Türk vatandaşlarının durumunun yakından takip edildiğini belirtti. Ayrıca filodaki Türk vatandaşlarının ailelerinin de gelişmeler hakkında bilgilendirildiği aktarıldı.

GEREKLİ GİRİŞİMLER YAPILDI

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Uluslararası sularda seyretmekte olan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçlerince yapılan saldırıda el konulan teknelerde bulunan vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmektedir. Tel Aviv Büyükelçiliğimiz, vatandaşlarımıza konsolosluk himayesi sağlanması konusunda gerekli girişimlerde bulunmuştur. Vatandaşlarımızın aileleri gelişmeler hakkında bilgilendirilmektedir"

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan işgalci İsrail ordusunun zulmettiği Gazze halkına insani yardım taşıyan Sumud Filosu'na düzenlenen saldırıyla ilgili İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve soruşturma başlatıldı.