Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Sumud Filosu'ndaki Türk vatandaşların son durumu! Dışişleri kaynaklarından yeni açıklama

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından işgalci İsrail'in Sumud Filosu'na gerçekleştirdiği hain saldırıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Bakanlık kaynakları teknelerde bulunan Türk vatandaşlarınnı durumunun yakından takip edildiğini belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2025
saat ikonu 11:24
|
GÜNCELLEME:
02.10.2025
saat ikonu 11:49

İşgalci ordusu, 'ye yardım götüren Sumud Filosu'na hain bir saldırı düzenledi. Çok sayıda gemiye baskın yapan İsrail askerleri onlarca aktivisti gözaltına aldı.

Sumud Filosu'ndaki Türk vatandaşların son durumu! Dışişleri kaynaklarından yeni açıklama

SUMUD'DAKİ TÜRK VATANDAŞLARIN SON DURUMU!

İsrail'in hain saldırısının ardından Sumud Filosu'nda bulunan Türk vatandaşlarının son durumu oldukça merak ediliyordu. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından işgalci İsrail'in Sumud Filosu'na gerçekleştirdiği hain saldırıyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Sumud Filosu'ndaki Türk vatandaşların son durumu! Dışişleri kaynaklarından yeni açıklama

DIŞİŞLERİ'NDEN SUMUD ADIMI

Bakanlık kaynakları teknelerde bulunan Türk vatandaşlarının durumunun yakından takip edildiğini belirtti. Ayrıca filodaki Türk vatandaşlarının ailelerinin de gelişmeler hakkında bilgilendirildiği aktarıldı.

Sumud Filosu'ndaki Türk vatandaşların son durumu! Dışişleri kaynaklarından yeni açıklama

GEREKLİ GİRİŞİMLER YAPILDI

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Uluslararası sularda seyretmekte olan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçlerince yapılan saldırıda el konulan teknelerde bulunan vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmektedir. Tel Aviv Büyükelçiliğimiz, vatandaşlarımıza konsolosluk himayesi sağlanması konusunda gerekli girişimlerde bulunmuştur. Vatandaşlarımızın aileleri gelişmeler hakkında bilgilendirilmektedir"

Sumud Filosu'ndaki Türk vatandaşların son durumu! Dışişleri kaynaklarından yeni açıklama

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan işgalci İsrail ordusunun zulmettiği Gazze halkına taşıyan Sumud Filosu'na düzenlenen saldırıyla ilgili İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve soruşturma başlatıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sumud Filosu’nda alıkoyulan 25 Türk’ün isimleri ve kimlikleri!
Sumud Filosu'ndaki Türkler serbest bırakıldı mı son dakika?
Sumud Filosu'ndaki Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan İsrail saldırılarını anlattı
Sumud Filosu ablukayı yıktı! Gemiler İsrail'in saldırılarına rağmen Gazze yolunda
Ülkenin dört bir yanında İsrail'e Sumud Filosu tepkisi
ETİKETLER
#gazze
#İsrail
#türk vatandaşları
#insani yardım
#Sumud Filosu
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.