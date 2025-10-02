Menü Kapat
Sumud Filosu'ndaki Türkler serbest bırakıldı mı son dakika?

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının ardından uluslararası sularda 24 Türk vatandaşının alıkonulmasının üzerine serbest bırakıldı mı merak edildi. İnsani yardımın bölgeye ulaşması için birçok müdahale yapıldı.

Sumud Filosu'ndaki Türkler serbest bırakıldı mı son dakika?
'ye göndermek için mücadele eden Sumud Filosu'nda dün gece hareketli saatler yaşandı.

SUMUD FİLOSU'NDA 24 TÜRK SERBEST BIRAKILDI MI SON DAKİKA?

Soruşturmanın, "Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesindeki düzenlemeler", Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 15. maddesindeki yetki kuralları ve Türk Ceza Kanunu’nun 12 ve 13. maddelerindeki görev kuralları çerçevesinde "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması", "nitelikli yağma", "mala zarar verme" ve "eziyet" suçlarından yürütüldüğü ifade edildi.

Sumud Filosu'ndaki Türkler serbest bırakıldı mı son dakika?

SUMUD FİLOSU'NDA NE OLDU?

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu, 'in saldırısına dair açıklama yaptı. "Gazze'ye insani yardım taşıyan tamamen sivil ve barışçıl filomuz, uluslararası sularda İsrail'in yasa dışı müdahalesine maruz kalmıştır" ifadesini kullanarak Türk vatandaşların alıkoyulduğu öğrenildi.

