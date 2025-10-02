Sumud Filosu'ndaki Türkler serbest bırakıldı mı son dakika?

Gazze'ye insani yardım göndermek için mücadele eden Sumud Filosu'nda dün gece hareketli saatler yaşandı.

SUMUD FİLOSU'NDA 24 TÜRK SERBEST BIRAKILDI MI SON DAKİKA?

Soruşturmanın, "Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesindeki düzenlemeler", Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 15. maddesindeki yetki kuralları ve Türk Ceza Kanunu’nun 12 ve 13. maddelerindeki görev kuralları çerçevesinde "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması", "nitelikli yağma", "mala zarar verme" ve "eziyet" suçlarından yürütüldüğü ifade edildi.

SUMUD FİLOSU'NDA NE OLDU?

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu, İsrail'in saldırısına dair açıklama yaptı. "Gazze'ye insani yardım taşıyan tamamen sivil ve barışçıl filomuz, uluslararası sularda İsrail'in yasa dışı müdahalesine maruz kalmıştır" ifadesini kullanarak Türk vatandaşların alıkoyulduğu öğrenildi.