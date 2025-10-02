Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Sumud Filosu’nda alıkoyulan 25 Türk’ün isimleri ve kimlikleri!

Sirius, Alma, Spectre, Huga, Deir Yassine, Grande Blue, Mongana ve Seulle gemilerinden alıkoyduğu 25 Türk aktivistin isimleri belli oldu. Sumud Filosu'nda alıykoyulan Türk vatandaşların kimlikleri.

Sumud Filosu’nda alıkoyulan 25 Türk’ün isimleri ve kimlikleri!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2025
saat ikonu 09:46
|
GÜNCELLEME:
02.10.2025
saat ikonu 09:46

ordusunun, Sumud Filosu'na düzenlediği müdahale sonrasında gece hareketli geçti. göndermek için yola çıkan filoya yapılanlar yakından takip edildi.

SUMUD FİLOSU'NDA ALIKOYULAN 25 TÜRK'ÜN İSİMLERİ VE KİMLİKLERİ

Sirius gemisinden Ayçin Kantoğlu, Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran ve Zeynep Tekocak, Alma gemisinden Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya ve Sümeyra Akdeniz Ordu, Spectre gemisinden Bekir Turunç, Abdulmecid Bagcivan, Mustafa Muhammed Çakmakcı, Mesut Çakar ve Muslim Ziyali'nin alıkonduğu öğrenilirken Huga gemisinden Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz ve Tevhit Yıldız, Deir Yassine gemisinden Sümeyye Sena Polat, Grande Blue gemisinden de Halil Rıfat Çanakçı'nın alıkonulduğu paylaşıldı. Morgana gemisinden Ersin Çelik ve Semanur Sönmez Yaman, Seulle gemisinden de Yaşar Yavuz, Abdussamed Turan ve Haşmet Yazıcı'nın alıkonulduğu aktarıldı.

Sumud Filosu’nda alıkoyulan 25 Türk’ün isimleri ve kimlikleri!

SUMUD FİLOSU'NDA KİMLER VARDI?

Gemilerde birçok kişi yer alırken dünyanın her yerinden vatandaş bulunuyor. Dün yaşanan saldırı sonrasında birçok kişi alıkoyuldu. Küresel Sumud Filosu'nun Sözcüsü Saif Abukeshek tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"30'u İspanyol, 22 İtalyan, 28 Türk, 12 Malezyalı, 11 Tunuslu, 11 Brezilyalı, 10 Fransız, 9 İrlandalı, 8 Cezayirli, 7 ABD’li, 7 Almanyalı, 6 İngiliz, 4 Norveçli, 4 İsveçli, 3 Yeni Zelandalı, 3 Faslı, 3 Ürdünlü, 3 Polonyalı, 3 Portekizli, 3 Meksikalı, 2 Kuveytli, 2 Kolombiyalı, 2 Arjantinli, 2 İsviçreli, 1 Çekyalı, 1 Moritanyalı, 1 Avusturyalı, 1 Bulgaristanlı, 1 Avustralyalı, 1 Sırp, 1 Belçikalı, 1 Bahreynli, 1 Danimarkalı, 1 Hollandalı, 1 Finlandiyalı, 1 Güney Afrikalı ve 1 Slovakyalı."

ETİKETLER
#İsrail
#insani yardım
#gemiler
#Sumud Filosu
#Alıkonulma
#Aktüel
