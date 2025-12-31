Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı yapacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

Orman Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre; , 22 geçici, 4 daimi olmak üzere 26 işçi alınacak.

Peki Orman Genel Müdürlüğü hangi alanlara işçi alımı yapacak? İlana göre; taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere motor imalat bakım ve onarım pozisyonunda 6, otomotiv kaporta işçisi olarak 4, otomotiv elektrikçisi görevinde 6, kaynakçı pozisyonunda 3 ve motorlu taşıtlar lastik tamircisi görevinde 3 olmak üzere toplam 22 geçici işçi alımı gerçekleştirilecek.

4 KİŞİ DAİMİ İŞÇİ OLACAK

OGM taşra teşkilatında motor imalat bakım ve onarım işçisi pozisyonunda 3, otomotiv kaporta işçisi pozisyonunda ise 1 kişi olmak üzere toplam 4 daimi işçi istihdam edilecek.

NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

5 Ocak 2026 tarihine kadar Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacak ilanda yer alan şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yapacak.