Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı yapacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; Orman Genel Müdürlüğü 22 geçici, 4 daimi olmak üzere 26 işçi alacak. Peki başvurular ne zamana kadar sürecek? İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı yapacak! Resmi Gazete'de yayımlandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.12.2025
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
31.12.2025
saat ikonu 09:40

Orman Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre; , 22 geçici, 4 daimi olmak üzere 26 işçi alınacak.

Peki Orman Genel Müdürlüğü hangi alanlara işçi alımı yapacak? İlana göre; taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere motor imalat bakım ve onarım pozisyonunda 6, otomotiv kaporta işçisi olarak 4, otomotiv elektrikçisi görevinde 6, kaynakçı pozisyonunda 3 ve motorlu taşıtlar lastik tamircisi görevinde 3 olmak üzere toplam 22 geçici işçi alımı gerçekleştirilecek.

Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı yapacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

4 KİŞİ DAİMİ İŞÇİ OLACAK

OGM taşra teşkilatında motor imalat bakım ve onarım işçisi pozisyonunda 3, otomotiv kaporta işçisi pozisyonunda ise 1 kişi olmak üzere toplam 4 daimi işçi istihdam edilecek.

Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı yapacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

5 Ocak 2026 tarihine kadar Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacak ilanda yer alan şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yapacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gece saatlerinde hareketli dakikalar! Şüpheli araçtan el yapımı çıktı: Bomba imha uzmanları çağrıldı
THY iptal edilen uçak seferleri 31 Aralık! Türk Hava Yolları hangi uçuşlar iptal edildi?
İş yerinin önünde bekleyen kadın dehşeti yaşadı! "Ne yapıyorsun sen ya?"
Putin'in Kırım'da el koyduğu sarayın görüntüleri: İçinde hastane, tiyatro, altın döşemeli banyo var
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.