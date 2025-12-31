BMW sürücülerin kabusunu bitiriyor: Motor yakan vahim hata artık tarih oluyor!

Elektrikli otomobil çağının giderek yaklaşmasıyla birlikte hem manuel hem de otomatik şanzımanların tarih sahnesinden silinmesi bekleniyor. Ancak içten yanmalı motorların tam anlamıyla yok olmasına en az on yıl var.

Carbuzz'un haberine göre, manuel vitesin keyfini sürmek için otomobil tutkunlarına ekstra zaman tanıyor. Toyota ve Lexus gibi firmalar elektrikli araçlarda bile vites değiştirme hissini yaşatmayı hedeflerken, BMW cephesinden gelen haberler teknolojinin hâlâ geliştirildiğini kanıtlıyor.

Ortaya çıkarılan yeni bir patent başvurusu, BMW M departmanının manuel şanzımanı sadece korumakla kalmayıp kusursuz hale getirmeyi planladığını gözler önüne serdi. Alman üretici, sürücülerin korkulu rüyası olan ve "money shifting" olarak bilinen hatalı vites değişimlerinin önüne geçmeyi hedefliyor.

SÜRÜCÜLERİN CEBİNİ YAKAN HATA: "MONEY SHİFTİNG"

Otomobil dünyasında sıkça karşılaşılan ve oldukça maliyetli sonuçlar doğuran "money shifting", sürücünün vites yükseltmek isterken yanlışlıkla vites küçültmesi sonucu meydana geliyor.

Örneğin yüksek devirde seyreden bir araçta dördüncü vites yerine yanlışlıkla ikinci vitese geçilmesi, motor devrinin (RPM) kırmızı çizginin çok üzerine çıkmasına neden oluyor. Meydana gelen aşırı devirlenme, şanzımanın ve motorun adeta metal yığınına dönmesine, kaputtan dumanların yükselmesine ve tamir masraflarına yol açıyor.

BMW SORUNU AKILLI KİLİT SİSTEMİYLE ÇÖZÜYOR

Pistlerde sıkça yaşanan kazaların önüne geçmek isteyen BMW, Alman Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne (DPMA) sunduğu dosyalarla yeni çözümünü tanıttı. Geliştirilen sistem, modern araçlarda geri vitese yanlışlıkla geçişi engelleyen kilitleme mekanizmasının çok daha gelişmiş bir versiyonunu sunuyor.

Söz konusu teknolojide, vites geçiş yolları (gates) özel bir kilitleme ünitesi ile donatılıyor. Sistem, şanzımanın hangi viteste olduğunu ve krank milinin dönüş hızını algılayan sensörler barındırıyor.

Sürücü, motorun aşırı devirlenmesine neden olacak bir vites küçültme hamlesi yapmaya kalkıştığında sistem araya giriyor. Tıpkı otomatik veya çift kavramalı şanzımanlarda olduğu gibi, araç hızı veya aks hızı ile uyumsuz bir vites değişimi tespit edilirse, vites kolunun ilgili yuvaya girmesi fiziksel olarak engelleniyor.