Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

BMW sürücülerin kabusunu bitiriyor: Motor yakan vahim hata artık tarih oluyor!

Alman otomobil devi BMW, manuel vitesli araçlarda sürücülerin korkulu rüyası olan ve motorun iflas etmesine yol açan hatalı vites değişimlerini engelleyen yeni bir sistem geliştirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
31.12.2025
saat ikonu 09:42
|
GÜNCELLEME:
31.12.2025
saat ikonu 09:42

Elektrikli otomobil çağının giderek yaklaşmasıyla birlikte hem manuel hem de otomatik şanzımanların tarih sahnesinden silinmesi bekleniyor. Ancak içten yanmalı motorların tam anlamıyla yok olmasına en az on yıl var.

Carbuzz'un haberine göre, manuel vitesin keyfini sürmek için otomobil tutkunlarına ekstra zaman tanıyor. Toyota ve Lexus gibi firmalar elektrikli araçlarda bile vites değiştirme hissini yaşatmayı hedeflerken, BMW cephesinden gelen haberler teknolojinin hâlâ geliştirildiğini kanıtlıyor.

Ortaya çıkarılan yeni bir patent başvurusu, BMW M departmanının manuel şanzımanı sadece korumakla kalmayıp kusursuz hale getirmeyi planladığını gözler önüne serdi. Alman üretici, sürücülerin korkulu rüyası olan ve "money shifting" olarak bilinen hatalı vites değişimlerinin önüne geçmeyi hedefliyor.

BMW sürücülerin kabusunu bitiriyor: Motor yakan vahim hata artık tarih oluyor!

SÜRÜCÜLERİN CEBİNİ YAKAN HATA: "MONEY SHİFTİNG"

Otomobil dünyasında sıkça karşılaşılan ve oldukça maliyetli sonuçlar doğuran "money shifting", sürücünün vites yükseltmek isterken yanlışlıkla vites küçültmesi sonucu meydana geliyor.

Örneğin yüksek devirde seyreden bir araçta dördüncü vites yerine yanlışlıkla ikinci vitese geçilmesi, motor devrinin (RPM) kırmızı çizginin çok üzerine çıkmasına neden oluyor. Meydana gelen aşırı devirlenme, şanzımanın ve motorun adeta metal yığınına dönmesine, kaputtan dumanların yükselmesine ve tamir masraflarına yol açıyor.

BMW sürücülerin kabusunu bitiriyor: Motor yakan vahim hata artık tarih oluyor!

BMW SORUNU AKILLI KİLİT SİSTEMİYLE ÇÖZÜYOR

Pistlerde sıkça yaşanan kazaların önüne geçmek isteyen BMW, Alman Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne (DPMA) sunduğu dosyalarla yeni çözümünü tanıttı. Geliştirilen sistem, modern araçlarda geri vitese yanlışlıkla geçişi engelleyen kilitleme mekanizmasının çok daha gelişmiş bir versiyonunu sunuyor.

Söz konusu teknolojide, vites geçiş yolları (gates) özel bir kilitleme ünitesi ile donatılıyor. Sistem, şanzımanın hangi viteste olduğunu ve krank milinin dönüş hızını algılayan sensörler barındırıyor.

Sürücü, motorun aşırı devirlenmesine neden olacak bir vites küçültme hamlesi yapmaya kalkıştığında sistem araya giriyor. Tıpkı otomatik veya çift kavramalı şanzımanlarda olduğu gibi, araç hızı veya aks hızı ile uyumsuz bir vites değişimi tespit edilirse, vites kolunun ilgili yuvaya girmesi fiziksel olarak engelleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD'deki tren kazasında kimyasal alarmı! Kasabada acil durum ilan edildi
ETİKETLER
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.