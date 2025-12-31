Dünyaca ünlü YouTuber'dan çok konuşulacak hareket! Araba araba gezip kurabiye dağıtır gibi dağıttı

Dünyaca ünlü YouTuber MrBeast, ABD'de sıkışık bir trafikte yaptığı hareket ile sosyal medyanın gündemine oturdu. MrBeast, trafikte bekleyen sürücülere bin dolar (yaklaşık 43 bin TL) para dağıttı.

Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede gündem olurken, "MrBeast dışarıdayken ben neden hep evde oluyorum." ve "Nereden baksan kral hareket" yorumları geldi.

