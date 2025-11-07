Kendi videolarından ilham aldı! Dünyanın en ünlü YouTuber'ı MrBeast, Suudi Arabistan'a bakın ne açıyor

Sosyal medya ve çevrimiçi video paylaşım platformu olan YouTube'da dünyanın en çok takipçili kanalı MrBeast ve sahibi gerçek adıyla Jimmy Donaldson, Suudi Arabistan’da MrBeast temalı eğlence parkını ziyaretçilere açmaya hazırlanıyor.

27 yaşındaki ABD'li içerik üreticisi, “Beast Land” adını verdiği parkın 13 Kasım’da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da açılacağını duyurdu. Parkta yer alan etkinlik ve oyunlar, Donaldson’ın YouTube’daki videolarından ilham aldı.

Donaldson, parkın neden Suudi Arabistan’da açıldığına yönelik sorulara, “İzleyicilerimin çoğu ABD dışında yaşıyor. Orta Doğu’da büyük bir hayran kitlemiz var. Onlara da bu deneyimi yaşama fırsatı vermek istedim" cevabını verdi.

YouTube’da 449 milyondan fazla abonesi bulunan Donaldson, parkın “alışılmış eğlence parklarından çok farklı” olacağını ifade ederek, “Videolarımdan esinlenen, başka hiçbir yerde olmayan özel oyunlar inşa ettik. Dünyanın en büyük ödül duvarı burada olacak. Her şeyi sıfırdan düşündüm, kendimin oynamak isteyeceği oyunlar tasarladım.” sözlerine yer verdi.

Parkta yer alacak oyunlar arasında şunlar var:

Tower Siege: Katılımcılar, topları mancınıklarla 18 metrelik tüplere fırlatıyor.

Katılımcılar, topları mancınıklarla 18 metrelik tüplere fırlatıyor. Drop Zone: Işık yandığında düğmeye en son basan yarışmacı, altındaki tuzak kapaktan düşüyor.

Işık yandığında düğmeye en son basan yarışmacı, altındaki tuzak kapaktan düşüyor. Dungeon Escape: Oyuncular rakiplerinden önce labirentten çıkmaya çalışıyor.

Ayrıca klasik lunapark eğlenceleri ve hız trenler de parkın bir parçası olacak. Parkın bilet fiyatları ise 6,67 dolar ile 66,40 dolar arasında değişiyor.