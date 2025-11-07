Menü Kapat
Dünya
 Berkay Alptekin

Kendi videolarından ilham aldı! Dünyanın en ünlü YouTuber'ı MrBeast, Suudi Arabistan'a bakın ne açıyor

Dünyaca ünlü YouTuber MrBeast (gerçek adıyla Jimmy Donaldson), Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 'Beast Land' adını verdiği eğlence parkı açıyor. 13 Kasım'da açılacak park, Donaldson'ın ünlü YouTube videolarından esinlenilen benzersiz oyunlardan ve aktivitelerden oluşuyor.

Kendi videolarından ilham aldı! Dünyanın en ünlü YouTuber'ı MrBeast, Suudi Arabistan'a bakın ne açıyor
07.11.2025
07.11.2025
saat ikonu 12:18

Sosyal medya ve çevrimiçi video paylaşım platformu olan 'da dünyanın en çok takipçili kanalı ve sahibi gerçek adıyla Jimmy Donaldson, ’da MrBeast temalı eğlence parkını ziyaretçilere açmaya hazırlanıyor.

Kendi videolarından ilham aldı! Dünyanın en ünlü YouTuber'ı MrBeast, Suudi Arabistan'a bakın ne açıyor

27 yaşındaki ABD'li içerik üreticisi, “Beast Land” adını verdiği parkın 13 Kasım’da Suudi Arabistan'ın başkenti ’da açılacağını duyurdu. Parkta yer alan etkinlik ve oyunlar, Donaldson’ın YouTube’daki videolarından ilham aldı.

Kendi videolarından ilham aldı! Dünyanın en ünlü YouTuber'ı MrBeast, Suudi Arabistan'a bakın ne açıyor

Donaldson, parkın neden Suudi Arabistan’da açıldığına yönelik sorulara, “İzleyicilerimin çoğu ABD dışında yaşıyor. Orta Doğu’da büyük bir hayran kitlemiz var. Onlara da bu deneyimi yaşama fırsatı vermek istedim" cevabını verdi.

Kendi videolarından ilham aldı! Dünyanın en ünlü YouTuber'ı MrBeast, Suudi Arabistan'a bakın ne açıyor

YouTube’da 449 milyondan fazla abonesi bulunan Donaldson, parkın “alışılmış eğlence parklarından çok farklı” olacağını ifade ederek, “Videolarımdan esinlenen, başka hiçbir yerde olmayan özel oyunlar inşa ettik. Dünyanın en büyük ödül duvarı burada olacak. Her şeyi sıfırdan düşündüm, kendimin oynamak isteyeceği oyunlar tasarladım.” sözlerine yer verdi.

Kendi videolarından ilham aldı! Dünyanın en ünlü YouTuber'ı MrBeast, Suudi Arabistan'a bakın ne açıyor

Parkta yer alacak oyunlar arasında şunlar var:

  • Tower Siege: Katılımcılar, topları mancınıklarla 18 metrelik tüplere fırlatıyor.
  • Drop Zone: Işık yandığında düğmeye en son basan yarışmacı, altındaki tuzak kapaktan düşüyor.
  • Dungeon Escape: Oyuncular rakiplerinden önce labirentten çıkmaya çalışıyor.

Ayrıca klasik lunapark eğlenceleri ve hız trenler de parkın bir parçası olacak. Parkın bilet fiyatları ise 6,67 dolar ile 66,40 dolar arasında değişiyor.

Kendi videolarından ilham aldı! Dünyanın en ünlü YouTuber'ı MrBeast, Suudi Arabistan'a bakın ne açıyor
