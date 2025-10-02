Sumud Filosu'ndaki Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan İsrail saldırılarını anlattı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Gazze’ye insanı yardım götüren Sumud Filosunda yer alan Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, gece saatlerinde çektiği görüntülerle İsrail’in siber saldırıları başta olmak üzere gemilere yönelik saldırılarını anlattı. Milletvekili Çalışkan, "İsrail, bazı gemilerin dümenine saldırı oldu, son olarak ise kendi sınırlarına yaklaşan gemilerdeki insanları gözaltına aldı" dedi.