Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Leroy Sane ve Bayernli taraftarlar arasında gerginlik!

Bayern Münih'in her sene düzenlediği Oktoberfest'e katılan Leroy Sane, Alman taraftarlar tarafından provoke edildi. Yıldız futbolcu, hakaretler karşısında sessiz kalmadı ve gerginlik yaşandı.

Leroy Sane ve Bayernli taraftarlar arasında gerginlik!
Burak Ayaydın
07.10.2025
07.10.2025
'in organizasyonunda 'ye hakaret eden taraftarlar, Alman sporcuya bir süre sözlü tacizde bulundu. Akabinde ise Sane'nin de yaşananlara tepki vermesiyle birlikte tansiyon yükseldi ve güvenlik görevlileri araya girdi.

Leroy Sane ve Bayernli taraftarlar arasında gerginlik!

LEROY SANE'DEN OLAYA DAİR AÇIKLAMA

Bild'e konuşan Alman futbolcu, "Festival çadırında uzun bir süre boyunca provoke edildim ve kişisel olarak aşağılandım. Ayrıca 'a da hakaret edildi. Gerginleşen ortamda itildim ve ardından kısa bir temas hali oldu. O anda elbette daha sakin olmalı ve duymazdan gelmeliydim. Bu olayı kendim için bir ders olarak görüyorum." dedi.

Leroy Sane ve Bayernli taraftarlar arasında gerginlik!

LEROY SANE İÇİN TRANSFER KRİTİĞİ

Galatasaray yönetimi, beklentilerin çok uzağında bir performans sergileyen Leroy Sane ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

LEROY SANE İÇİN TRANSFERDE YENİ ROTA OLARAK NERESİ GÜNDEME GELİYOR?
Süper Lig devi, yıldız hücumcuyu Suudi Arabistan'a göndermek istiyor.
