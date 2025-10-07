Leroy Sane ve Bayernli taraftarlar arasında gerginlik!

Bayern Münih'in organizasyonunda Leroy Sane'ye hakaret eden taraftarlar, Alman sporcuya bir süre sözlü tacizde bulundu. Akabinde ise Sane'nin de yaşananlara tepki vermesiyle birlikte tansiyon yükseldi ve güvenlik görevlileri araya girdi.

LEROY SANE'DEN OLAYA DAİR AÇIKLAMA

Bild'e konuşan Alman futbolcu, "Festival çadırında uzun bir süre boyunca provoke edildim ve kişisel olarak aşağılandım. Ayrıca Galatasaray'a da hakaret edildi. Gerginleşen ortamda itildim ve ardından kısa bir temas hali oldu. O anda elbette daha sakin olmalı ve duymazdan gelmeliydim. Bu olayı kendim için bir ders olarak görüyorum." dedi.

LEROY SANE İÇİN TRANSFER KRİTİĞİ

Galatasaray yönetimi, beklentilerin çok uzağında bir performans sergileyen Leroy Sane ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.