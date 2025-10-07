29 Ekim hangi güne denk geliyor resmi tatil mi?

Ekim ayına girilmesiyle beraber vatandaşın gündeminde yer alan konulardan biri de 29 Ekim’in hangi tarihe denk geldiği oldu.

Tatil planlarını şekillendirecek olan çalışanlar, öğrenciler ve veliler 29 Ekim takvimini ilgiyle takip ediliyor.

29 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl hafta içinde Çarşamba gününe rastlıyor.

Bu tarih resmi tatil olarak kutlanacağından, okullar ile kamu kurum ve kuruluşları da bu kapsamda kapalı olacak ve faaliyet göstermeyecek.

Ayrıca bayram, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü boyunca sürer.

Bu nedenle 28 Ekim’de çalışan özel sektör personeli yarım gün, 29 Ekim’de çalışanlar ise tam gün fazla mesai ücreti alabilecek.

28 Ekim’de okullar da yarım gün eğitim yapacak ve resmi tatil dolayısıyla erken kapanacak.

Üniversitelerde ise ders durumu, okulların sabah ve akşam ders programlarına göre değişiklik gösterebilir.