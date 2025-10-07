Menü Kapat
14°
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

2026 bedelli askerlik ücreti belli oldu mu ne kadar olacak?

3 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte, 2026 Ocak bedelli askerlik tutarı hesaplaması da başlatıldı. Mevcutta 280 bin 850 lira 64 kuruş olan bedelli askerlik ücreti yeni katsayı oranına göre yükselecek. Peki, yeni yılda bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, yüzde kaç artış uygulanacak?

Haber Merkezi
07.10.2025
07.10.2025
Her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayısı ve verilerine bağlı şekilde güncellenen ücreti, yeni yılda değişiklik gösterecek.

Bu kapsamda yeni yıl bedelli ücreti 2026 tablosu için de geri sayım sürüyor.

3 Ocak'ta ’in açıklayacağı enflasyon oranlarına göre memur zammı kesinleştikten sonra, adayların beklediği 2026 bedelli askerlik tutarı belirlenecek.

2026 Ocak, Temmuz dönemini kapsayacak olan bedelli askerlik ücreti, tarafından yayımlanacak genelgeyle duyurulacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2026 NE KADAR OLACAK?

Yeni dönem bedelli askerlik ücreti, 2026 yılı memur zammı ve enflasyon oranlarına göre yeniden hesaplanacak.

Eylül ayı itibarıyla memur ve memur emeklileri için yüzde 2,38’lik enflasyon farkı oluşmuş durumda.

Bu oranla birlikte toplu sözleşme zammı da dahil edildiğinde, memur ve memur emeklilerinin eylül itibarıyla hak ettiği oranı yüzde 13,64’e ulaştı.

Memur aylık katsayısına göre belirlenen bedelli askerlik ücreti de bu veriler sonrasında tahminen 319 bin 186 liraya çıkacak.

2026 bedelli askerlik ücreti ne zaman belli olacak?
Yeni ücret, TÜİK’in 3 Ocak 2026 tarihinde açıklayacağı enflasyon rakamlarının ardından, Hazine ve Maliye Bakanlığı genelgesiyle kesinleşecek.
ETİKETLER
#zam
#hazine ve maliye bakanlığı
#enflasyon
#tüik
#askerlik
#bedelli askerlik
#Memur Maaşları Zamları
#Aktüel
