2026 bedelli askerlik ücreti belli oldu mu ne kadar olacak?

Her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayısı ve enflasyon verilerine bağlı şekilde güncellenen bedelli askerlik ücreti, yeni yılda değişiklik gösterecek.

Bu kapsamda yeni yıl bedelli askerlik ücreti 2026 tablosu için de geri sayım sürüyor.

3 Ocak'ta TÜİK’in açıklayacağı enflasyon oranlarına göre memur zammı kesinleştikten sonra, adayların beklediği 2026 bedelli askerlik tutarı belirlenecek.

2026 Ocak, Temmuz dönemini kapsayacak olan bedelli askerlik ücreti, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanacak genelgeyle duyurulacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2026 NE KADAR OLACAK?

Yeni dönem bedelli askerlik ücreti, 2026 yılı memur zammı ve enflasyon oranlarına göre yeniden hesaplanacak.

Eylül ayı itibarıyla memur ve memur emeklileri için yüzde 2,38’lik enflasyon farkı oluşmuş durumda.

Bu oranla birlikte toplu sözleşme zammı da dahil edildiğinde, memur ve memur emeklilerinin eylül itibarıyla hak ettiği zam oranı yüzde 13,64’e ulaştı.

Memur aylık katsayısına göre belirlenen bedelli askerlik ücreti de bu veriler sonrasında tahminen 319 bin 186 liraya çıkacak.