TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
 Merve Yaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sumud baskınıyla ilgili ilk açıklama! 'Haydutluğu lanetliyorum'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Sumud filosuna baskın düzenleyeter, gemi ve aktivistleri alı koyan İsrail'e çok sert tepki gösteren Erdoğan, "Yapılan bu haydutluğu lanetliyorum. İsrail yönetiminin uluslararası sularda sivillere yönelik düzenlediği bu saldırısı soykırım kadrosunun Gazze'deki insanlık suçlarını gizlemek için nasıl bir cinnetlik halinde olduğunu bir kez daha ispat etmiştir" ifadelerini kullandı. Dün Meclis'te gerçekleştirilen yeni yasama yılı programına katılmayarak protesto eden CHP’ye de tepki gösteren Erdoğan, "CHP'liler oturumdan firar etti. En büyük saygısızlığı dillerinden düşürmedikleri milli irade ve Gazi Meclis'e karşı sergilemişlerdir" dedi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2025
14:26
|
GÜNCELLEME:
02.10.2025
16:37

Cumhurbaşkanı Ankara'da gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıları lanetledi.

İsrail'in ablukasını kırarak bölgedeki sivillere insani yardım ulaştırmak üzere yola koyulan filoya saldırılmasının 'haydutluk' olduğunu belirtti.

İsrail yönetiminin Gazze'deki insanlık suçlarını gizlemek için bir cinnetlik halinde olduklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazze'de çocukların açlıktan öldüğü, barbarlığa dikkat çekmek için Filistinli mazlumlara yardım götürmek için yola çıkmış Sumud Filosu'na yönelik haydutluğu lanetliyorum. İsrail yönetiminin uluslararası sularda sivillere yönelik düzenlediği bu saldırısı soykırım kadrosunun Gazze'deki insanlık suçlarını gizlemek için nasıl bir cinnetlik halinde olduğunu bir kez daha ispat etmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sumud baskınıyla ilgili ilk açıklama! 'Haydutluğu lanetliyorum'

"İSRAİL'İN KATLİAMCI YÜZÜ BİR KEZ DAHA TÜM DÜNYAYA GÖSTERİLDİ"

Soykırımcı Netanyahu hükümetinin, bırakın barışın tesis edilmesini, böyle bir ihtimalin yeşermesine dahi tahammülünün olmadığı görülmüştür. Sumud Filosu, Gazze'deki vahşetin ve İsrail'in katliamcı yüzünün bir kez daha tüm dünyada görülmesini sağlamıştır. Türkiye, insanlığın ortak vicdanına tercüman olan Sumud Filosu'ndaki tüm umut yolcularının yanındadır.

"DEVLET OLARAK ÖNCELİĞİMİZ GAZZE'DE AKAN KANIN DURMASIDIR"

İlgili birimlerimiz, gelişmeleri sahada anbean takip etmekte ve aktivistlerin ile vatandaşlarımızın kılına zarar gelmemesi için gerekli tedbirleri almaktadır.

Devlet ve millet olarak önceliğimiz, Gazze'de akan kanın durması ve insani yardımların engelsiz bir şekilde mazlumlara ulaştırılmasıdır. Çok zor şartlarda hayat ve haysiyet mücadelesi veren Filistinli kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacak ateşkesin tesisi ve sulhü sükunun hakim olması için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Soykırımcı Netanyahu hükümetinin, bırakın barışın tesis edilmesini, böyle bir ihtimalin yeşermesine dahi tahammülünün olmadığı görülmüştür. Sumud Filosı, Gazze’deki vahşetin ve İsrail’in katliamcı yüzünün bir kez daha tüm dünyada görülmesini sağlamıştır. Türkiye, insanlığın ortak vicdanına tercüman olan Sumud Filosundaki tüm umut yolcularının yanındadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sumud baskınıyla ilgili ilk açıklama! 'Haydutluğu lanetliyorum'

"HALA DEĞİŞİM EMARESİ GÖREMİYORUZ"

AK Parti'nin nasıl bir hareket olduğunu bilmeden partimiz ile ilgili sürekli ahkam kesenler bizi hiç bir zaman anlamadılar. Partimize attıkları iftira ve yalanlar her seferinde ellerinde patladı. Partimiz kadrosu arasına nifak sokma girişimleri hüsranla sonuçlandı. Şuraya özellikle dikkat çekiyorum; partimizin kuruluşu üzerinden 24 yıldan fazla zaman geçti. AK Parti'ye şaşı bakanlarda hala değişim emaresi göremiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sumud baskınıyla ilgili ilk açıklama! 'Haydutluğu lanetliyorum'

MUHALEFETE SERT ELEŞTİRİ

24 senede defalarca çuvallamalarına rağmen aynı hatalar... Hatalarından ders almak yerine operasyonlarına devam ediyorlar. AK Parti olarak biz bir dava ve bir kadro hareketiyiz. Bizi bir araya getiren çıkarlarımız değil, değerlerimizdir. Davamıza olan sadakatimizdir. Makamlar rütbeler, koltuklar hepsi gelip geçidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sumud baskınıyla ilgili ilk açıklama! 'Haydutluğu lanetliyorum'

Yine burada geçtiğimiz haftalarda AK Parti ailelerine katılan Belediye başkanlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Hizmetin adresi AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır... AK Partili Belediye banttı ve rantçı değildir, halkçı belediye demektir. Belediyeleri hısım akraba çiftliğine çeviren haramilerin baskılarına teslim olmak istemeyenlere kapımız açıktır, saflarımızı genişletmeye devam edeceğiz.

CHP'NİN YENİ YASAMA YILI AÇILIŞINA KATILMAMASINA TEPKİ

Meclis'teki atmosfer umutlarımızın daha da artmasına vesile olmuştur. Dünkü tabloyu çok kıymetli bulduğumuzu özellikle belirtiyorum. Ana muhalefet partisinin uyduruk bir bahane ile kaçması bunların zihniyetinin görülmesini sağlamıştır. Meclis açılışından firar etmek için öne sürdükleri saçmalıkların hiç bir kıymeti yoktur.

Bunların siyaset yapma tarzı maalesef böyle. Kendilerini hiç geliştiremiyorlar. Burada asıl üzücü veren durum yapılan ayıbın direkt millete ve Meclis'e yapmış olmalarıdır. Ne yazık ki ortaya saçılan onca pisliğe rağmen, belediyeleri soyup soğana çeviren suç örgütlerinin etkisinden hala çıkamadı.

"DUASINA ÇIKIYOR"

Son seçimlerde el değiştiren Belediyeler iflas bayrağını çekmeye başladı. Elinizi nereye atsanız rüşvet skandalı fışkırıyor. Millet fahiş fiyatla da olsa millet su bulamıyor.

Öyle pişkinler ki daha çöpleri toplayamıyorlar, musluktan düzenli su akıtmayı beceremiyorlar. Bir de utanmadan bize itibar dersi vermeye kalkıyorlar. CHP Genel Başkanı bunlarla uğraşacağına kriz duasına çıkıyor."

