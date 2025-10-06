Menü Kapat
Spor
Editor
 06.10.2025

Fenerbahçe Beko Avrupa dönüşü farklı kazandı!

EuroLeague'de Zalgiris Kaunas'a mağlup olan Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor ile karşılaştı. Sarı lacivertliler, ikinci hafta maçında parkeden galibiyetle ayrılan taraf oldu.

, kendi sahasında rahat kazandı. Son şampiyon, Aliağa Petkimspor karşısında 105-83 galip geldi.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Özge Şentürk Bayraktar, Polat Parlak.

Fenerbahçe Beko: Hall 7, Tarık Biberovic 11, Horton-Tucker 25, Bacot, Jantunen 10, Metecan Birsen 9, Baldwin 7, Melli 10, Emre Ekşioğlu 4, Melih Mahmutoğlu 5, Onuralp Bitim, Colson 17.

Aliağa Petkimspor: Efianayi 10, Franke 21, Blumbergs 15, Yunus Emre Sonsırma 10, Sajus 4, Kerem Soyuçaylı, Whittaker 11, Mustafa Kurtuldum, Utomi 6, Selim Sav, Floyd 6.

1. Periyot: 31-27

Devre: 60-41

3. Periyot: 82-66

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE BEKO AVRUPA'DA HANGİ SKORLA KAYBETMİŞTİ?
Temsilcimiz, Zalgiris karşısında 84-81'lik skorla mağlup olmuştu.
