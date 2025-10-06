Menü Kapat
Hava Durumu

Sumud Filosu'nun ardından Özgürlük Filosu Gazze'ye yolculuğa çıktı! Özgürlük Filosu hakkında her şey

Küresel Sumud Filosu'nun ardından Özgürlük Filosu Gazze'ye doğru yola çıkarken Vicdan'ın kaptanı Madeleine Habib, caymayacaklarını paylaştı. Sumud Filosu'nda alıkonulan aktivistlerin bazıları ülkelerine getirilirken bazıları sınır dışı edildi. Özgürlük Filosu kaç kişi, kaç gemi merak edilirken nerede olduğu da canlı olarak takip ediliyor.

Sumud Filosu'nun ardından Özgürlük Filosu Gazze'ye yolculuğa çıktı! Özgürlük Filosu hakkında her şey
Sumud Filosu'ndan sonra yola Özgürlük Filosu çıktı. 'in ablukası altında olan 'ye ulaştırmayı amaçlayan dünya vatandaşları yolculuğuna devam ediyor. Özgürlük Filosu canlı takibi ise yapılıyor.

ÖZGÜRLÜK FİLOSUNDA KAÇ KİŞİ VAR?

Özgürlük Koalisyonu Filosu, Gazze'ye yardım için yola çıktı. Özgürlük Koalisyonu Filosu (Freedom Flotilla Coalition-FFC), İsrail'in Gazze'ye yönelik yasa dışı ablukasını kırmak amacıyla İtalya'dan yola çıkan 11 geminin seyrini sürdürdüğünü açıkladı. Tüm dünyanın gözü Sumud Filosu'nda olurken şimdi gözler Özgürlük Filosu'nda. Yapılan açıklamaya göre Filosu'nun İsrail tarafından yasa dışı olarak alıkonulmasının ardından yola çıkan 11 geminin daha Gazze'ye doğru ilerlediği öğrenildi. 11 gemi bulunurken gemilerde yaklaşık 100 kişinin bulunduğu kaydedildi.

Sumud Filosu'nun ardından Özgürlük Filosu Gazze'ye yolculuğa çıktı! Özgürlük Filosu hakkında her şey

ÖZGÜRLÜK FİLOSU KAÇ GEMİ?

Akdeniz'e açılarak Gazze için yola çıkan Sumud Filosu'nun ardından Özgürlük Filosu yollarda. 11 gemiden oluşan filonun gemilerinde 100 kişinin bulunduğu da belirtildi. Özgürlük Koalisyonu Filosu'nda çok sayıda gazeteci ve sağlık çalışanlarının yanı sıra insani yardım ve tıbbi malzeme bulunduğu paylaşıldı.

Sumud Filosu'nun ardından Özgürlük Filosu Gazze'ye yolculuğa çıktı! Özgürlük Filosu hakkında her şey

ÖZGÜRLÜK FİLOSU GEMİLERİN İSİMLERİ

Abd Elkarim Eid, Al-Awda, Alaa Al-Najjar, Anas Al Sharif, Vicdan (Conscience), Gaza Sunbird, Ghassan Kanafani, Leila Khaled, Milad, Soul of My Soul, Umm Saad isimli gemiler Gazze'ye yardım için yola çıktı.

Sumud Filosu'nun ardından Özgürlük Filosu Gazze'ye yolculuğa çıktı! Özgürlük Filosu hakkında her şey

ÖZGÜRLÜK FİLOSU NEREDE?

Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC) üyelerinden kendisini "Ambrealys" olarak tanıtan Fransız oyuncu ve yazar, İsrail'in müdahalesine karşı "Karşımıza ne çıkarsa çıksın yüzleşmeye hazırız." ifadelerini kullanarak caymayacaklarını belirtti. Gazze için yardıma çıkan filonun en son Gazze'ye yaklaşık 200 deniz mili (427 kilometre) uzaklıkta olduğu öğrenilmişti. Vicdan gemisinde yer alan sözcü Arraf, "İsrail işgal güçlerinin saldırısına karşı yüksek alarmda" olduklarını belirterek 10 Ekim'de bölgeye ulaşmayı hedeflediklerini paylaşmıştı.

Sumud Filosu'nun ardından Özgürlük Filosu Gazze'ye yolculuğa çıktı! Özgürlük Filosu hakkında her şey

ÖZGÜRLÜK FİLOSU NEREDEN ÇIKTI?

Özgürlük Filosu Koalisyonu, Mısır'ın İskenderiye kenti açıklarında Gazze'ye doğru ilerliyor. 10 Ekim'de bölgede olunması planlanırken İsrail saldırısına karşı tedbir alındığı da öğrenildi. Vicdan'ın kaptanı Madeleine Habib, 25 farklı ülkeden 92 kişi olduklarını belirtti.

Sumud Filosu'nun ardından Özgürlük Filosu Gazze'ye yolculuğa çıktı! Özgürlük Filosu hakkında her şey

ÖZGÜRLÜK FİLOSU NE ZAMAN VARACAK?

Filonun FFC'nin basın grubundan yapılan bilgilendirmeye göre filo, Gazze'ye yaklaşık 238 deniz mili (440 kilometre) uzaklıkta olduğu belirtilirken yolculuk devam ediyor. Sözcü Arraf, 10 Ekim'de Gazze kıyılarına ulaşmayı hedeflediklerini paylaşırken filonun yolculuğu devam ediyor. Herhangi İsrail saldırısına karşı önlem alındığı da belirtildi.

