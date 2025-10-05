Özgürlük Filosu Gazze'ye yaklaşıyor! İşte adım adım ilerleyiş bilgileri

Soykırıma varan İsrail saldırılarından sonra bir yudum suya bir lokma ekmeğe muhtaç bırakılan Filistin halkı açlık ve kıtlıkla boğuşuyor.

Gazze'de ablukayı aşıp kente insani yardım götürmek isteyen Küresel Sumud Filosu, İsrail'in müdahalesiyle bu amacına varamadı ancak Akdeniz'den yola çıkan bir başka filo aynı amaç için ilerleyişini sürdürüyor.

22 ÜLKEDEN 146 AKTİVİST

Gazze’ye 240 mil uzaklıkta olduğu öğrenilen Uluslararası Özgürlük Filosu, içinde yer alan büyük çoğunluğunu gazeteciler ve sağlık çalışanlarının oluşturduğu 22 ülkeden 146 aktivistle 11 gemi olarak Gazze'ye yaklaşıyor.

Filo, Gazze’de işgalci İsrail tarafından 18 yıldır uygulanan kara, hava ve deniz ablukasına dikkat çekmeyi, soykırıma karşı durmayı ve bölgedeki sivillere insani yardım ulaştırmayı amaçlıyor.

İTALYA'DAN YOLA ÇIKTI

İtalya’dan yola çıkan gemiler, Akdeniz'de seyrini sürdürürken filonun birkaç gün içinde insani yardımlarla birlikte Gazze’ye ulaşması hedefleniyor.

İSRAİL SALDIRISINA UĞRADI

Malta açıklarında 2 Mayıs'ta soykırımcı İsrail'in saldırısına uğrayan ve tamir edildikten sonra yoluna devam eden 68 metre uzunluğundaki Vicdan gemisi de filonun amiral gemisi olarak Gazze yolunda.

FİLOYLA İLGİLİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

İnsani yardım ve tıbbi malzemeler taşıyan filoyla ilgili iletişim, güzergah ve canlı yayın konusunda İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından bilgiler paylaşıldı. Bilgiler şu şekilde:

- Uluslararası Özgürlük Filosu'ndan televizyon yayınlarına İngilizce ve Arapça bağlantılar için:

Huwaida Arraf +1 917 588-3482 (Numaraya ulaşılamadığında WHATSAP üzerinden ulaşılabilir.)

- Türkçe bağlantılar için: Kasım Aktağ +90 506 340 93 42 ile WHATSAPP irtibatı kurulabilir.

- Türkiye'de bulunan Aktivist Ann Wright ile röportaj talepleri için Burak Battal +90 551 696 34 69 ile irtibata geçilebilir.

Özgürlük Filosu gemilerinin konumunu canlı olarak takip etmek için:

https://freedomflotilla.org/ffc-tmtg-conscience-tracker/

Vicdan Gemisi'nden canlı yayını takip etmek için: https://www.youtube.com/watch?v=WQx71KD6Xlk