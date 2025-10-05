Menü Kapat
18°
Dünya
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Özgürlük Filosu Gazze'ye yaklaşıyor! İşte adım adım ilerleyiş bilgileri

İsrail'in ağır bombardımanlarının ardından ablukaya alarak açlık ve kıtlık yaşattığı Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yolda olan 11 gemilik Özgürlük Filosu Akdeniz açıklarında ilerliyor. İşte filoyla ilgili tüm bilgiler...

Özgürlük Filosu Gazze'ye yaklaşıyor! İşte adım adım ilerleyiş bilgileri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2025
23:17
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
00:23

Soykırıma varan saldırılarından sonra bir yudum suya bir lokma ekmeğe muhtaç bırakılan halkı açlık ve kıtlıkla boğuşuyor.

'de ablukayı aşıp kente götürmek isteyen Küresel Sumud Filosu, İsrail'in müdahalesiyle bu amacına varamadı ancak Akdeniz'den yola çıkan bir başka filo aynı amaç için ilerleyişini sürdürüyor.

22 ÜLKEDEN 146 AKTİVİST

Gazze’ye 240 mil uzaklıkta olduğu öğrenilen Uluslararası Özgürlük Filosu, içinde yer alan büyük çoğunluğunu gazeteciler ve sağlık çalışanlarının oluşturduğu 22 ülkeden 146 aktivistle 11 gemi olarak Gazze'ye yaklaşıyor.

Özgürlük Filosu Gazze'ye yaklaşıyor! İşte adım adım ilerleyiş bilgileri

Filo, Gazze’de işgalci İsrail tarafından 18 yıldır uygulanan kara, hava ve deniz ablukasına dikkat çekmeyi, soykırıma karşı durmayı ve bölgedeki sivillere insani yardım ulaştırmayı amaçlıyor.

İTALYA'DAN YOLA ÇIKTI

İtalya’dan yola çıkan gemiler, Akdeniz'de seyrini sürdürürken filonun birkaç gün içinde insani yardımlarla birlikte Gazze’ye ulaşması hedefleniyor.

İSRAİL SALDIRISINA UĞRADI

Malta açıklarında 2 Mayıs'ta soykırımcı İsrail'in saldırısına uğrayan ve tamir edildikten sonra yoluna devam eden 68 metre uzunluğundaki Vicdan gemisi de filonun amiral gemisi olarak Gazze yolunda.

Özgürlük Filosu Gazze'ye yaklaşıyor! İşte adım adım ilerleyiş bilgileri

FİLOYLA İLGİLİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

İnsani yardım ve tıbbi malzemeler taşıyan filoyla ilgili iletişim, güzergah ve canlı yayın konusunda İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından bilgiler paylaşıldı. Bilgiler şu şekilde:

- Uluslararası Özgürlük Filosu'ndan televizyon yayınlarına İngilizce ve Arapça bağlantılar için:
Huwaida Arraf +1 917 588-3482 (Numaraya ulaşılamadığında WHATSAP üzerinden ulaşılabilir.)

Özgürlük Filosu Gazze'ye yaklaşıyor! İşte adım adım ilerleyiş bilgileri

- Türkçe bağlantılar için: Kasım Aktağ +90 506 340 93 42 ile WHATSAPP irtibatı kurulabilir.

- Türkiye'de bulunan Aktivist Ann Wright ile röportaj talepleri için Burak Battal +90 551 696 34 69 ile irtibata geçilebilir.

Özgürlük Filosu gemilerinin konumunu canlı olarak takip etmek için:
https://freedomflotilla.org/ffc-tmtg-conscience-tracker/

Vicdan Gemisi'nden canlı yayını takip etmek için: https://www.youtube.com/watch?v=WQx71KD6Xlk

İsrail'in saldırılarına rağmen Küresel Sumud'un ardından Özgürlük Koalisyonu Filosu Gazze için yolda!
Sumud Filosundan Gazze’ye ulaşan var mı? İnsani yardım için Akdeniz’e açılmıştı
