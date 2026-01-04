Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Hastaneye götürülen Mihra hemşirenin hatasıyla acı sonla burun buruna geldi! Ailenin tek isteği var

Aksaray'da 1 Mart tarihinde ishal şikayetiyle hastaneye yatırılan 4 yaşındaki Mihra Bektaş, taburcu edileceği gün yapılan bir iğne sonrası kalbinin durmasıyla yatalak kaldı. Ailesi ihmal iddiasıyla adalet bekliyor.

1 Mart 2024 tarihinde yaşanan olayla ilgili edinilen bilgiye göre, ishal ve kusma şikayeti olan 4 yaşındaki Mihra, ailesi tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedavisine başlanan Mihra'ya doktor tarafından yatış verilirken, Mihra 5 gün boyunca hastanede tedavi gördü.

Hastaneye götürülen Mihra hemşirenin hatasıyla acı sonla burun buruna geldi! Ailenin tek isteği var

KALBİ DURDU

5 Mart tarihinde doktor tarafından taburcu kararı verilen çocuğun, iddiaya göre hastanede bir hemşirenin kolundan damara ilaç enjekte etmesi sonucu kalbi durdu. Komplikasyonu gören ailesi bağırarak doktordan yardım isterken, kalp masajıyla hayata döndürülen küçük kız yoğun bakımda tedavi altına alındı. Bir süre hastanede tedavi gören Mihra, şimdi makine ve yatağa bağlı yaşam mücadelesi veriyor.

Hastaneye götürülen Mihra hemşirenin hatasıyla acı sonla burun buruna geldi! Ailenin tek isteği var

"HEMİŞERE DAMARIN TIKALI OLDUĞUNU BELİRTEREK DİREKT ŞIRINGAYI ENJEKTE ETTİ"

Çocuğunun yürüyerek girdiği hastaneden yatalak çıktığını söyleyen 37 yaşındaki baba Barış Bektaş, "Çocuğum gayet sağlıklı, neşeli, gülen, koşan, oynayan akıllı bir çocuktu. 2025 yılının Mart ayının 1'inde Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine çocuğumu ishal şikayeti ile götürdüm. Çocuk servisine yatırdılar. Bu talihsiz olay, hemşirenin ihmalkarlığı 5 Mart günü başımıza geldi. 5 Mart sabahı çocuğumun doktoru odaya gelerek ‘Seni taburcu edeceğim, gayet iyisin, düzeldin artık' dedi. Ardından doktor ayrıldı ve hemşire elinde şırıngayla odamıza girdi. Damarın tıkalı olduğunu belirterek direkt şırıngayı enjekte etti. Şırıngadaki ilaç yarıya geldiğinde çocuğumun kalbi durdu, beyine oksijen gitmemiş. Daha sonra eşimin bağırmasıyla bir doktor gelerek çocuğuma kalp masajı yapıyor. Ardından hemen çocuğu yoğun bakıma aldılar. Çocuğumun doktoru bunun bir hata, ihmal olduğunu fark ediyor ve kendisi bunu adli vaka olarak bildiriyor. 7-8 aydır çocuğum bu durumda. Çocuğumun bilinci yok, yemesi, içmesi, konuşması, yürümesi, hiçbir şeyi yok. Bu şekilde tedavisini görüyoruz. Çocuğum nabız makinesi, hava makinesi ile yaşıyor" dedi.

Hastaneye götürülen Mihra hemşirenin hatasıyla acı sonla burun buruna geldi! Ailenin tek isteği var

"ADALETE GÜVENİYORUZ"

Adaletin tecelli edeceği günü beklediklerini belirten baba Bektaş, "Biz adalete güveniyoruz. Adalet er ya da geç yerini bulacak. Onun emsalleri okulunda, parkta oynuyorlar. Ben, ‘Allah'ım, keşke kızım bir gün yine benden bir şey istese, kızımı alıp tekrar gezsem, parka falan gitsek, eski yaşadıklarımı yaşayayım' diyorum; inşallah" diye konuştu.

Hastaneye götürülen Mihra hemşirenin hatasıyla acı sonla burun buruna geldi! Ailenin tek isteği var
