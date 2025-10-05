Elini kolunu sallayarak geldi, benzini döküp ateşe verdi!

İddiaya göre, ilçe merkezinde F.B. ile aralarında husumet bulunan M.A., dün akşam saatlerinde tartıştı. Tartışmanın ardından eve dönen M.A, aracını evinin önüne park etti. Sabah saatlerinde bölgeye giden F.B, yanında bidonla getirdiği benzini arka camdan içeri döküp aracı ateşe verdi.

Otomobilin yandığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, otomobili yaktığı tespit edilen F.B'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde F.B'nin elinde bidonla gelerek aracı yaktığı anlar yer aldı. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı ancak araç kullanılamaz hale geldi. Olay sırasında çevrede kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Mahalle sakinleri, sabah saatlerinde yükselen alevleri görünce panik yaşadıklarını belirterek, “Büyük bir patlama sesi duyduk, dışarı çıktığımızda araba alev almıştı” ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri, şüpheli F.B.’nin olay yerine geliş güzergâhını ve kaçış anını belirlemek için çevredeki güvenlik kameralarını detaylı biçimde incelemeye aldı. F.B.’nin, yakalanmadan önce kullandığı güzergâh üzerindeki bazı noktalarda da görüntülendiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, F.B.’nin “mala zarar verme” ve “kasten kundaklama” suçlarından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için bölgede devriye ve kamera denetimlerinin artırılacağını bildirdi.