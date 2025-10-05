Menü Kapat
20°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Elini kolunu sallayarak geldi, benzini döküp ateşe verdi!

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tartıştığı kişinin aracını kundaklayan şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, ilçe merkezinde F.B. ile aralarında husumet bulunan M.A., dün akşam saatlerinde tartıştı. Tartışmanın ardından eve dönen M.A, aracını evinin önüne park etti. Sabah saatlerinde bölgeye giden F.B, yanında bidonla getirdiği benzini arka camdan içeri döküp aracı ateşe verdi.

Elini kolunu sallayarak geldi, benzini döküp ateşe verdi!

Otomobilin yandığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, otomobili yaktığı tespit edilen F.B'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Güvenlik kamerası görüntülerinde F.B'nin elinde bidonla gelerek aracı yaktığı anlar yer aldı. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Elini kolunu sallayarak geldi, benzini döküp ateşe verdi!

, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı ancak araç kullanılamaz hale geldi. Olay sırasında çevrede kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Mahalle sakinleri, sabah saatlerinde yükselen alevleri görünce panik yaşadıklarını belirterek, “Büyük bir patlama sesi duyduk, dışarı çıktığımızda araba alev almıştı” ifadelerini kullandı.

Elini kolunu sallayarak geldi, benzini döküp ateşe verdi!

Polis ekipleri, şüpheli F.B.’nin olay yerine geliş güzergâhını ve kaçış anını belirlemek için çevredeki güvenlik kameralarını detaylı biçimde incelemeye aldı. F.B.’nin, yakalanmadan önce kullandığı güzergâh üzerindeki bazı noktalarda da görüntülendiği öğrenildi.

Elini kolunu sallayarak geldi, benzini döküp ateşe verdi!

Olayla ilgili soruşturma sürerken, F.B.’nin “mala zarar verme” ve “kasten ” suçlarından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için bölgede devriye ve kamera denetimlerinin artırılacağını bildirdi.

