Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'i eleştiren kişiye idam cezası

Tunus'ta 51 yaşındaki bir kişi, sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle idam cezasına çarptırıldı. Paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Kais Said'i hedef alan kişi, devleti yıkmaya teşebbüs ve Said'i aşağılamakla suçlandı ve idam cezası verildi.

YAKLAŞIK 2 SENEDİR HAPİSTEYDİ

Cumhurbaşkanı Said'i eleştiren kişinin avukatı, 2024 yılının ocak ayından bu yana tutuklu olduğunu, sanığın 3 çocuk babası ve iş kazası sonucu engelli biri olduğunu belirtti. Avukat, sosyal medya paylaşımlarının çoğunun başka sayfalardan kopyalandığını bazılarının ise hiç etkileşim almadığını bildirdi. Avukat Oussama Bouthelja, ''Müvekkilim, yaşadığı zorluklara dikkat çekmek istemişti. Amacı kargaşaya neden olmak değil, sesini duyurmaktı'' dedi.

İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİ İSYAN ETTİ

İnsan hakları örgütleri ve demokrasi yanlıları da bu tür cezanın 'ifade özgürlüğüne doğrudan tehdit' olduğunu belirtti. İdam kararının çevrimiçi ifade özgürlüğü açısından korkutucu bir örnek oluşturduğunu ifade etti.