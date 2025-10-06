Yılın ilk Süper Ayı bu gece görünecek! Gözünüzü gökyüzünden ayırmayın

Gökyüzü tutkunları, bu gece yılın en parlak manzaralarından birine tanıklık edecek. "Avcı Ayı" olarak da bilinen bu fenomen, akşam saatlerinde gökyüzünde belirecek ve aynı zamanda "yılın ilk süper ayı" ünvanını taşıyacak.

Daily Mail'in haberine göre, normalden yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görünecek olan dolunay, Kasım 2024'ten bu yana ilk süper ay olma özelliğini taşıyor. Etkinlik önümüzdeki aylarda gerçekleşecek üç ardışık süper ay döneminin başlangıcını işaret ediyor.

AVCI AYI NEDİR VE NEDEN ÖZEL?

Gece yarısı itibarıyla çıplak gözle dolunay şeklinde izlenebilecek. Gökyüzü açık olduğu takdirde herhangi bir yerden gözlemlenebilir olması bekleniyor. Ancak hava durumu, izleme koşullarında belirleyici olacak.

Avcı Ayı, Sonbahar Ekinoksu'na en yakın dolunay olarak biliniyor. Ekinoksun 22 Eylül’de gerçekleşmesi nedeniyle ekim dolunayı, 2025 yılı için Hasat Ayı ünvanını da aldı. Her dolunay geleneksel bir isim taşısa da Hasat Ayı astronomik açıdan özel bir öneme sahip.

Ay'ın Dünya etrafındaki yörüngesinin şekli nedeniyle ay Hasat Ayı'nı çevreleyen gecelerde neredeyse aynı saatte doğuyor. Bu, ekinoks yakınlarında her akşam tutarlı ve parlak Ay ışığının olduğu birkaç gece olduğu anlamına geliyor. Söz konusu zaman, çiftçilerin soğuk aylar başlamadan önce geceleri mahsullerini hasat etmelerini sağladı. Kış öncesi et ve erzak stoklamak isteyen avcılar için de büyük bir yardımdı ve bu nedenle Ay'a "Avcı Ayı" adını verdiler.

SÜPER AY NASIL İZLENİR?

Süper ay, Ay'ın Dünya’ya en yakın noktası olan perigee'ye yüzde 90 oranında yaklaştığında meydana geliyor. Ortalama 405 bin 500 km uzaklıkta seyreden Ay, perigee noktasında 363 bin 300 km mesafeye kadar iniyor ve bu sayede daha büyük ve parlak görünüm kazanıyor.

Gökyüzü meraklılarının özel bir teleskopa veya uzak bir noktaya gitmesine gerek yok. Dolunay gece boyunca rahatlıkla izlenebilecek. En etkileyici manzara için doğu ufku açık bir nokta seçmek ve Ay henüz ufka yakınken gözlem yapmak öneriliyor. "Ay yanılsaması" adı verilen görsel etki, alçak konumdayken Ay'ı olduğundan daha büyük gösteriyor.

Bir süre sonra Ay'ın yanında parlak bir "yıldız" belirecek. Aslında bu Satürn gezegeni ve gün batımından gün doğumuna kadar çıplak gözle seçilebilecek.