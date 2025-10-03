Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Gökbilimcileri şaşkına çeviren gezegen: Saniyede 6 milyar ton büyüyor

Oluşum aşamasındaki "Cha 1107-7626" isimli gezegenin, saniyede 6 milyar tonluk şaşırtıcı bir hızla büyüdüğü ortaya çıktı. Söz konusu oran, bir gezegen için şimdiye dek kaydedilen en yüksek büyüme hızı olarak tarihe geçti.

Oluşum evresindeki "Cha 1107-7626" adlı gezegenin saniyede 6 milyar ton büyüdüğü tespit edildi. Söz konusu büyüme hızı, gezegenin etrafındaki gaz ve toz yığınlarını kütlesine katması sayesinde gerçekleşti. Ayrıca "bir gezegen için şimdiye kadar kaydedilen en yüksek büyüme oranı" olduğu belirtildi.

"BAŞIBOŞ GEZEGEN" KABUL EDİLİYOR

Avrupa Güney Gözlemevinden yapılan açıklamaya göre araştırmacılar, Dünya'dan yaklaşık 620 ışık yılı uzaklıkta herhangi bir yıldızın yörüngesini izlemediği ve uzayda serbestçe hareket ettiği için "başıboş gezegen" kabul edilen bir gök cismine yönelik çalışma yürüttü.

Gökbilimcileri şaşkına çeviren gezegen: Saniyede 6 milyar ton büyüyor

Teleskopla elde edilen verileri inceleyen araştırmacılar, Jüpiter'in 5 ila 10 katı kütleye sahip "Cha 1107-7626" adlı gezegenin etrafındaki gaz ve toz yığınlarını bünyesinde topladığını ve ağustos itibarıyla saniyede 6 milyar ton oranında büyüdüğünü gözlemledi.

"Başıboş gezegenin" bu büyüme oranının, herhangi bir gezegen türü için şimdiye kadar kaydedilen en yüksek düzeyde olduğu belirtildi. Ayrıca, gezegenin büyüme oranının sabit kalmadığı, kütle artışındaki hızın sadece birkaç aylık süreçte 8 katına çıktığı vurgulandı.

Gökbilimcileri şaşkına çeviren gezegen: Saniyede 6 milyar ton büyüyor

Araştırmacılar, bulguların başıboş gezegenlerin oluşum evrelerine ilişkin fikir verebileceğini ifade etti. Çalışmanın sonuçları, "The Astrophysical Journal Letters" dergisinde yayımlandı.

