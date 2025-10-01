Menü Kapat
TGRT Haber
Teknoloji
 Ömer Faruk Dogan

OpenAI yapay zekanın TikTok'unu devreye aldı: Sora uygulaması yayında

OpenAI yeni video üretim modeli Sora 2 ile birlikte TikTok'a meydan okuyan, sadece davetiyeyle erişilebilen ve kullanıcıların rızasıyla kendi benzerliklerini kullanarak deepfake videolar oluşturabildiği Sora sosyal medya uygulamasını kullanıma sundu.

OpenAI geçen yıl piyasaya sürdüğü text-to-video modelinin yeni sürümü 2'yi resmen tanıttı. Teknoloji şirketi video üretim modeline eşlik eden, benzeri yeni uygulamasını da iPhone kullanıcıları için erişime açtı.

The Verge sitesinin haberine göre gelişme, platformun çalışanları tarafından "video üretimindeki potansiyel ChatGPT anı" olarak değerlendirildi. Bu ifade, metin tabanlı için ChatGPT ne ifade ettiyse, video tabanlı yapay zeka için Sora'nın da aynı sıçramayı yapacağı beklentisini vurguluyor.

OpenAI yapay zekanın TikTok'unu devreye aldı: Sora uygulaması yayında

SORA UYGULAMASINA HERKES KAYDOLAMIYOR

Davetiye usulüyle çalışan yeni Sora uygulaması, kullanıcıların kendi benzerliklerini kullanarak "Cameo" adı verilen görünümlerini oluşturmasını sağlıyor. İsterlerse bu görünümlerinin sadece arkadaşları tarafından veya herkesçe kullanılmasına izin verebiliyorlar.

yetkilileri, görüntüsü üretilen kişinin, üretilen videonun "ortak sahibi" olduğunu belirtiyor. Ortak sahibi konumundaki kullanıcı, videoyu dilediği zaman silebiliyor veya başkalarının erişimini iptal edebiliyor. TikTok'takine benzer "Remix" özelliği, kullanıcıların diğer videolarla etkileşim kurmasını sağlıyor. Ancak sistem şimdilik sadece 10 saniyelik videolar üretilmesine imkan tanıyor.

OpenAI, platform üzerinden tanınmış kişilerin videolarının üretilmesi konusunda ciddi kısıtlamalar uyguluyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada, kamusal figürlerin kendi görünümlerini yükleyip rıza göstermedikçe Sora üzerinde video oluşturulamayacağı ifade edildi.

Kısıtlama tüm kullanıcılar için geçerli. OpenAI çalışanları, platform aracılığıyla aşırılığa kaçan içerikleri üretmenin de imkansız olduğunu vurguladı.

OpenAI yapay zekanın TikTok'unu devreye aldı: Sora uygulaması yayında

SORA UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

Sora uygulaması, başlangıç aşamasında yalnızca ABD ve Kanada'daki kullanıcılara sunuluyor. Erişime kavuşan her kullanıcı, platformu arkadaşlarıyla paylaşması için dört ek davetiye hakkı elde ediyor. Android sürümünün ne zaman yayınlanacağına dair ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.

