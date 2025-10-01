OpenAI yapay zekanın TikTok'unu devreye aldı: Sora uygulaması yayında

OpenAI geçen yıl piyasaya sürdüğü text-to-video modelinin yeni sürümü Sora 2'yi resmen tanıttı. Teknoloji şirketi video üretim modeline eşlik eden, TikTok benzeri yeni sosyal medya uygulamasını da iPhone kullanıcıları için erişime açtı.

The Verge sitesinin haberine göre gelişme, platformun çalışanları tarafından "video üretimindeki potansiyel ChatGPT anı" olarak değerlendirildi. Bu ifade, metin tabanlı yapay zeka için ChatGPT ne ifade ettiyse, video tabanlı yapay zeka için Sora'nın da aynı sıçramayı yapacağı beklentisini vurguluyor.

SORA UYGULAMASINA HERKES KAYDOLAMIYOR

Davetiye usulüyle çalışan yeni Sora uygulaması, kullanıcıların kendi benzerliklerini kullanarak "Cameo" adı verilen görünümlerini oluşturmasını sağlıyor. İsterlerse bu görünümlerinin sadece arkadaşları tarafından veya herkesçe kullanılmasına izin verebiliyorlar.

OpenAI yetkilileri, görüntüsü üretilen kişinin, üretilen videonun "ortak sahibi" olduğunu belirtiyor. Ortak sahibi konumundaki kullanıcı, videoyu dilediği zaman silebiliyor veya başkalarının erişimini iptal edebiliyor. TikTok'takine benzer "Remix" özelliği, kullanıcıların diğer videolarla etkileşim kurmasını sağlıyor. Ancak sistem şimdilik sadece 10 saniyelik videolar üretilmesine imkan tanıyor.

OpenAI, platform üzerinden tanınmış kişilerin videolarının üretilmesi konusunda ciddi kısıtlamalar uyguluyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada, kamusal figürlerin kendi görünümlerini yükleyip rıza göstermedikçe Sora üzerinde video oluşturulamayacağı ifade edildi.

Kısıtlama tüm kullanıcılar için geçerli. OpenAI çalışanları, platform aracılığıyla aşırılığa kaçan içerikleri üretmenin de imkansız olduğunu vurguladı.

SORA UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

Sora uygulaması, başlangıç aşamasında yalnızca ABD ve Kanada'daki kullanıcılara sunuluyor. Erişime kavuşan her kullanıcı, platformu arkadaşlarıyla paylaşması için dört ek davetiye hakkı elde ediyor. Android sürümünün ne zaman yayınlanacağına dair ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.