Bayhan nereli kaç yaşında? Acun Ilıcalı Survivor’da yarışacağını açıkladı

Survivor, 2026 sezonunda televizyonlara dönmeye hazırlanıyor.

Yarışmanın yeni dönemi için ilk katılımcı netleşti.

Acun Ilıcalı’nın paylaşımına göre Survivor 2026 Ünlüler - All Star kadrosunun ilk ismi Bayhan oldu.

BAYHAN KİMDİR?

Tam adıyla Bayhan Gürhan, 14 Mart 1980 tarihinde Adana’da dünyaya geldi.

Beş yaşından itibaren yerleştiği Almanya’da uzun süre ikamet etti.

Bayhan Gürhan, 28 Eylül 1998 tarihinde Adana’da amcasının oğlu Mehmet Ali Gürhan’ın bıçaklanarak ölümü olayında sorumlu tutuldu ve 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2003 yılında katıldığı Popstar Türkiye yarışmasıyla tanındı ve geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

2004 yılında çıkardığı ilk albümü “Hayal Edemiyorum” ve 2008’de yayımladığı “Kısa Veda” albümüyle müzik kariyerini sürdürdü.

2021’den bu yana birçok şarkıyı yeniden seslendirdi.

Bazı dizilerde konuk oyuncu olarak yer aldı.

Son olarak Gassal dizisindeki performansıyla yeniden gündeme geldi.