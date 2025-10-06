Menü Kapat
SON DAKİKA!
Aktüel
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Bayhan nereli kaç yaşında? Acun Ilıcalı Survivor'da yarışacağını açıkladı

Survivor 2026’nın ilk yarışmacısı Bayhan olarak açıklandı. Acun Ilıcalı’nın ismini duyurmasının ardından Bayhan’ın yaşamı ve kariyeri merak edilen konular arasına girdi.

Bayhan nereli kaç yaşında? Acun Ilıcalı Survivor’da yarışacağını açıkladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2025
16:35
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
16:35

Survivor, 2026 sezonunda televizyonlara dönmeye hazırlanıyor.

Yarışmanın yeni dönemi için ilk katılımcı netleşti.

Acun Ilıcalı’nın paylaşımına göre Survivor 2026 - kadrosunun ilk ismi Bayhan oldu.

Bayhan nereli kaç yaşında? Acun Ilıcalı Survivor’da yarışacağını açıkladı

BAYHAN KİMDİR?

Tam adıyla Bayhan Gürhan, 14 Mart 1980 tarihinde Adana’da dünyaya geldi.

Beş yaşından itibaren yerleştiği Almanya’da uzun süre ikamet etti.

Bayhan Gürhan, 28 Eylül 1998 tarihinde Adana’da amcasının oğlu Mehmet Ali Gürhan’ın bıçaklanarak ölümü olayında sorumlu tutuldu ve 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bayhan nereli kaç yaşında? Acun Ilıcalı Survivor’da yarışacağını açıkladı

2003 yılında katıldığı Popstar Türkiye yarışmasıyla tanındı ve geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

2004 yılında çıkardığı ilk albümü “Hayal Edemiyorum” ve 2008’de yayımladığı “Kısa Veda” albümüyle müzik kariyerini sürdürdü.

2021’den bu yana birçok şarkıyı yeniden seslendirdi.

Bazı dizilerde konuk oyuncu olarak yer aldı.

Son olarak Gassal dizisindeki performansıyla yeniden gündeme geldi.

Sıkça Sorulan Sorular

Survivor 2026’nın ilk yarışmacısı kim oldu?
Acun Ilıcalı’nın duyurusuna göre Survivor 2026 Ünlüler - All Star sezonunun ilk yarışmacısı Bayhan Gürhan oldu.
#all star
#Survivor 2024
#Ünlüler
#Bayhan Gourhan
#Aktüel
