Amasya'da otomobil anne ve 2 çocuğuna çarptı! O anlar kamerada

Amasya'da Ebru O.'nun kullandığı motosiklet ile Burakhan G. yönetimindeki otomobil, Kurtboğan Köprüsü kavşağında çarpıştı. Kazada motosikletteki sürücü anne ve 10 ile 13 yaşlarındaki 2 çocuğu sürücü çarpmanın etkisiyle savruldu. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Hayati tehlikeleri bulunmayan anne ve çocukları hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.