Kadını darbeden saldırganı vatandaşlar evire çevire dövdü! O anlar kamerada

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi'de sokak ortasında yaşanan olay hayrete düşürdü. Yabancı uyruklu şahıs, tartıştığı kadını feci şekilde darbetti. Genç kadın çevredekiler tarafından saldırganın elinden kurtarıldı. Müdahaleye rağmen kadına saldırmaya devam eden adam, vatandaşlar tarafından evire çevire dövüldü.
Yaşanan o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntüledi. Görüntülerde, kadını darbeden şahsa çevredeki vatandaşların saldırdığı anlar yer aldı.