Kadını darbeden saldırganı vatandaşlar evire çevire dövdü! O anlar kamerada

Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi'de sokak ortasında yaşanan olay hayrete düşürdü. Yabancı uyruklu şahıs, tartıştığı kadını feci şekilde darbetti. Genç kadın çevredekiler tarafından saldırganın elinden kurtarıldı. Müdahaleye rağmen kadına saldırmaya devam eden adam, vatandaşlar tarafından evire çevire dövüldü.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntüledi. Görüntülerde, kadını darbeden şahsa çevredeki vatandaşların saldırdığı anlar yer aldı.