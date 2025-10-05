Adana'da feci kaza! Korkunç manzara karşısında ekiplerin bile kanı dondu

Kategoriler
Adana'nın Seyhan ilçesindeki Karayusf Mahallesi'nde iddiaya göre, Çayan Serçe motosikletiyle yolda ilerlerken tırın arkasında bulunan çapaya çarptı. 42 yaşındaki Serçe olay yerinde feci şekilde can verdi.
Evli ve 2 çocuk babası Çayan Serçe'nin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.