Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Yeni rakamlar belli oldu! 1 milyon liranın bir günlük getirisi ne kadar?

Ekim 06, 2025 12:29
1
YENİ RAKAMLAR BELLİ OLDU! 1 MİLYON LİRANIN BİR GÜNLÜK GETİRİSİ NE KADAR?

Güncel banka mevduat getiri oranları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Ekim ayı itibariyle bankaların yeni oranları ve bunun karşılığına denk gelen rakamlar da şekillenmiş oldu.

6 Ekim 2025 tarihinde bankaların 1 milyon liraya sağladıkları 1 günlük getiriler şöyle:

2

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 859 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 859 TL

 

3

ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 32
Net Kazanç: 723 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 723 TL

4

ING
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 903 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 903 TL

5

GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 25
Net Kazanç: 565 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 565 TL

6

YAPI KREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 26
Net Kazanç: 587 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 587 TL

7

QNB
Faiz Oranı: Yüzde 45,75
Net Kazanç: 878 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 878 TL

8

DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 35,75
Net Kazanç: 808 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 808 TL

9

FİBABANKA
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 858 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 858 TL

10

ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: Yüzde 20
Net Kazanç: 452 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 452 TL


 

11

ANADOLUBANK
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 987 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 987 TL

12

CEPTETEB
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 902 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 902 TL

13

ON
Faiz Oranı: Yüzde 42,50
Net Kazanç: 845 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 845 TL

14

ODEABANK
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 890 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 890 TL

15

BURGAN BANK
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 895 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 895 TL

16

ENPARA
Faiz Oranı: Yüzde 38
Net Kazanç: 859 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 859 TL


 

17

GETİR FİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 935 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 935 TL


 

18

AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 895 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 895 TL

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.