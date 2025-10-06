Yeni rakamlar belli oldu! 1 milyon liranın bir günlük getirisi ne kadar?

Kategoriler
Güncel banka mevduat getiri oranları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Ekim ayı itibariyle bankaların yeni oranları ve bunun karşılığına denk gelen rakamlar da şekillenmiş oldu.
6 Ekim 2025 tarihinde bankaların 1 milyon liraya sağladıkları 1 günlük getiriler şöyle:
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 38
Net Kazanç: 859 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 859 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 32
Net Kazanç: 723 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 723 TL
ING
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 903 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 903 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 25
Net Kazanç: 565 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 565 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 26
Net Kazanç: 587 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 587 TL
QNB
Faiz Oranı: Yüzde 45,75
Net Kazanç: 878 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 878 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 35,75
Net Kazanç: 808 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 808 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 858 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 858 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: Yüzde 20
Net Kazanç: 452 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 452 TL
ANADOLUBANK
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 987 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 987 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 902 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 902 TL
ON
Faiz Oranı: Yüzde 42,50
Net Kazanç: 845 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 845 TL
ODEABANK
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 890 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 890 TL
BURGAN BANK
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 895 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 895 TL
ENPARA
Faiz Oranı: Yüzde 38
Net Kazanç: 859 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 859 TL
GETİR FİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 935 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 935 TL
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 895 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 895 TL