Yeni rakamlar belli oldu! 1 milyon liranın bir günlük getirisi ne kadar?

Güncel banka mevduat getiri oranları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Ekim ayı itibariyle bankaların yeni oranları ve bunun karşılığına denk gelen rakamlar da şekillenmiş oldu.

6 Ekim 2025 tarihinde bankaların 1 milyon liraya sağladıkları 1 günlük getiriler şöyle: