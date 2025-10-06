Menü Kapat
18°
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kızılcık Şerbeti Fatih'in ardından Bahar dizisinde eşini aldatan Aziz Uras’a da “tokatla” ve “Fırlat” sayfası açıldı

Geçtiğimiz yıl Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih için açılan sayfa bu sefer ise Bahar dizisinde eşini aldatan Aziz Uras karakteri için açıldı. Seyirciler, Aziz Uras2ı tokatla ve fırlat sayfaları açtı.

Kızılcık Şerbeti Fatih'in ardından Bahar dizisinde eşini aldatan Aziz Uras’a da “tokatla” ve “Fırlat” sayfası açıldı
İlk olarak Kızılcık Şerbeti dizisinin ikinci sezonunda Fatih karakteri için tokatla sayfası açılmış ve kısa sürede binlerce kişi giriş yapmıştı. Bu sefer ise dizisinde Aziz Uras için tokatla sayfası açıldı.

BAHAR'IN AZİZ URAS'INA DA TOKATLA SAYFASI AÇILDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Geçtiğimiz yıl Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakterinin eşi 'yı aldatmasının ardından adına "tokatla" sayfası açılmıştı. Bu sefer ise Bahar dizisinde Aziz Uras karakteri için açılan "tokatla" sayfası kısa sürede gündem oldu.

Kızılcık Şerbeti Fatih'in ardından Bahar dizisinde eşini aldatan Aziz Uras’a da “tokatla” ve “Fırlat” sayfası açıldı

Bahar dizisinde Aziz Uras'ın eşini aldatmasının ardından karaktere tepki çıp gibi büyürken, dizinin seyircileri Aziz Uras’ı tokatla ve Aziz Uras’ı fırlat sayfaları açtı. Şu ana kadar Aziz Uras 542 bin 755 kez tokatlandı ve 6 bin 901 kez de fırlatıldı.

Kızılcık Şerbeti Fatih'in ardından Bahar dizisinde eşini aldatan Aziz Uras’a da “tokatla” ve “Fırlat” sayfası açıldı

Bu sayfalar daha önce Doğukan Güngör’ün oynadığı Kızılcık Şerbeti Fatih Ünal karakteri için açılmıştı. Fatih karakterinin eşi Doğa’yı () aldattığında sayfa açılmış ve ve Fatih binlerde kez tokatlanmıştı.

Kızılcık Şerbeti Fatih'in ardından Bahar dizisinde eşini aldatan Aziz Uras’a da “tokatla” ve “Fırlat” sayfası açıldı
