Kızılcık Şerbeti Fatih'in ardından Bahar dizisinde eşini aldatan Aziz Uras’a da “tokatla” ve “Fırlat” sayfası açıldı

İlk olarak Kızılcık Şerbeti dizisinin ikinci sezonunda Fatih karakteri için tokatla sayfası açılmış ve kısa sürede binlerce kişi giriş yapmıştı. Bu sefer ise Bahar dizisinde Aziz Uras için tokatla sayfası açıldı.

BAHAR'IN AZİZ URAS'INA DA TOKATLA SAYFASI AÇILDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Geçtiğimiz yıl Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakterinin eşi Doğa'yı aldatmasının ardından adına "tokatla" sayfası açılmıştı. Bu sefer ise Bahar dizisinde Aziz Uras karakteri için açılan "tokatla" sayfası kısa sürede gündem oldu.

Bahar dizisinde Aziz Uras'ın eşini aldatmasının ardından karaktere tepki çıp gibi büyürken, dizinin seyircileri Aziz Uras’ı tokatla ve Aziz Uras’ı fırlat sayfaları açtı. Şu ana kadar Aziz Uras 542 bin 755 kez tokatlandı ve 6 bin 901 kez de fırlatıldı.

Bu sayfalar daha önce Doğukan Güngör’ün oynadığı Kızılcık Şerbeti Fatih Ünal karakteri için açılmıştı. Fatih karakterinin eşi Doğa’yı (Sıla Türkoğlu) aldattığında sayfa açılmış ve ve Fatih binlerde kez tokatlanmıştı.