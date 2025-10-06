Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

İki suya 170 lira istediler! Ticaret Bakanlığı fiyatları radarına aldı

Aksaray'da iki adet 0,33 cl suyu 170 liraya satan kafenin şikayet edilmesinin ardından Ticaret Bakanlığı il müdürlükler, söz konusu kafe dahil ülke genelinde fahiş fiyat denetim başlattı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2025
17:19
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
17:25

Bir vatandaşın Aksaray'da bir kafeye gidip iki kişilik bir masa için bin 315 liralık hesap ödediğini ve 2 tane 0,33 cl su için 170 ödediğini açıklaması üzerine Ticaret İl Müdürlüğü Piyasa Gözetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğü harekete geçti. Olaya ilişkin Bakanlık tarafından ülke genelinde ve restoranlarda, işletmelerin giriş kapısında ve masalarında menülerin bulunup bulunmadığına ilişkin yapıldı. Ayrıca masadaki menü fiyatlarıyla kapı girişlerinde yer alan fiyatlar karşılaştırılarak, uygulanıp uygulanmadığı denetlendi.

İki suya 170 lira istediler! Ticaret Bakanlığı fiyatları radarına aldı

1 MİLYON 439 BİN 300 LİRAYA KADAR İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK

Öte yandan Aksaray'daki söz konusu kafede ise haksız fiyat artışı kapsamında su ürününün son 3 aya ait alış faturası talep edilerek firmadan konuya ilişkin savunma yapması istenildi.

İki suya 170 lira istediler! Ticaret Bakanlığı fiyatları radarına aldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada firmanın savunması gelir gelmez tanzim edilen Haksız Fiyat Denetimi Tutanaklarının, firma savunması ve buna ilişkin belgelerin Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edileceği aktarıldı. Buna göre fahiş fiyat artışı yapan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere kurulca, 143 bin 930 liradan bir milyon 439 bin 300 liraya kadar uygulanabileceği belirtildi.

3 BİN 166 LİRA İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Ayrıca söz konusu kafede 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında kapılarda fiyat tarifesinin yer aldığı ve masalarda menü fiyat listesi bulunduğu ancak mevzuat uyarınca masalardaki listede fiyat değişim tarihinin bulunmadığı tespit edildiği belirtildi. Bu çerçevede tutulan tutanak sonucunda aykırı olan ürünler kapsamında 3 bin 166 lira idari para cezası uygulanacağı aktarıldı.

İki suya 170 lira istediler! Ticaret Bakanlığı fiyatları radarına aldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Aksaray ilinde yer alan söz konusu kafenin çevresindeki 5 işletmenin de denetlendiği aktarıldı. İşletmelerde de son 3 aya dönük faturaların ve firmaların savunmalarının ivedi olarak istenildiği belirtilerek, Ticaret Bakanlığı'nın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edilecekleri kaydedildi.

Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! İsa Karakaş ilk kez canlı yayında açıkladı
Hesaplar didik didik edilecek! Fazla gideri olan izahat vermeye çağrılacak
