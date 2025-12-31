Aydilge yılbaşı konserini iptal etti!

Aşk Olmak, Hayat Şaşırtır, Aşka Gel gibi şarkılarla tanınan Aydilge, Aydilge, Yalova'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 polisin şehit düşmesinin ardından, Marmaris Belediyesi'nin 31 Aralık'ta düzenleyeceği yılbaşı konserini şehitlere saygı gerekçesiyle iptal etti

AYDİLGE ŞEHİTLERİMİZE SAYGI SEBEBİYLE KONSERİNİ İPTAL ETTİ

Aydilge, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "31 Aralık’ta Marmaris Belediyesi’nin düzenlediği yeni yıl konserimiz, şehit düşen polislerimize duyduğumuz saygı nedeniyle ertelenmiştir. Ancak lütfen yeni yıla yine de umutla girin. Çünkü polislerimizi şehit edenlerin istediği, yeni yıla umutsuzluk ve korkuyla girmemizdir. Onlara istediklerini vermeyelim. Başımız sağ olsun." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamaya göre Yalova DAEŞ saldırısında polis memurlarımız İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit oldu. Bakan Yerlikaya tarafından yapılan açıklama şöyle: "Bu sabah Yalova’da DEAŞ’lı teröristlerce düzenlenen hain saldırıda 3 kahraman polisimiz, İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit oldu.