Ankara'da yılbaşı tedbirleri! Valilik duyurdu: Bazı yollar trafiğe kapatılacak

Son dakika haberi: Ankara'da bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu. Valilikten yapılan açıklamada, kapatılacak olan cadde ve sokaklar tek tek sıralandı.

Ankara'da yılbaşı tedbirleri! Valilik duyurdu: Bazı yollar trafiğe kapatılacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.12.2025
saat ikonu 10:40
|
GÜNCELLEME:
31.12.2025
saat ikonu 10:48

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi. Bugün saat 18.00'den itibaren yoğunluk sona erene kadar;

  • Atatürk Bulvarı'nın Sıhhiye Orduevi ile Akay Kavşağı arasında kalan bölümü,
  • Ziya Gökalp Caddesi'nin Kolej Kavşağı ile Kızılay Kavşağı arasında kalan bölümü
  • Milli Müdafaa, Aşkabat (Bahçeli 7. Cadde), Bestekar, Kızılırmak, Olgunlar, Selanik, Tunalı Hilmi, Azerbaycan (Bahçeli 3. Cadde), Yüksel, Sakarya, Kumrular, Tunus ve Tuna caddelerinin tamamı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.
Ankara'da yılbaşı tedbirleri! Valilik duyurdu: Bazı yollar trafiğe kapatılacak

İnkılap, Konur, Karanfil, Bilge, Bülten, Çığır ve Bayındır sokaklarının da trafiğe kapatılacağı bildirilen açıklamada, ihtiyaç olması halinde Oğuzhan Asiltürk, Meşrutiyet, Filistin, Polonya, İran, Arjantin ve Kuleli caddelerinin tamamının da çift yönlü trafiğe kapatılacağı aktarıldı.

VALİLİKTEN ÇAĞRI: TOPLU TAŞIMA KULLANILSIN

Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapatılacak yolları dikkate almaları ve mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmaları istendi.

