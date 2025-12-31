Ankara'da yılbaşı tedbirleri! Valilik duyurdu: Bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi. Bugün saat 18.00'den itibaren yoğunluk sona erene kadar;

Atatürk Bulvarı'nın Sıhhiye Orduevi ile Akay Kavşağı arasında kalan bölümü,

Ziya Gökalp Caddesi'nin Kolej Kavşağı ile Kızılay Kavşağı arasında kalan bölümü

Milli Müdafaa, Aşkabat (Bahçeli 7. Cadde), Bestekar, Kızılırmak, Olgunlar, Selanik, Tunalı Hilmi, Azerbaycan (Bahçeli 3. Cadde), Yüksel, Sakarya, Kumrular, Tunus ve Tuna caddelerinin tamamı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

İnkılap, Konur, Karanfil, Bilge, Bülten, Çığır ve Bayındır sokaklarının da trafiğe kapatılacağı bildirilen açıklamada, ihtiyaç olması halinde Oğuzhan Asiltürk, Meşrutiyet, Filistin, Polonya, İran, Arjantin ve Kuleli caddelerinin tamamının da çift yönlü trafiğe kapatılacağı aktarıldı.

VALİLİKTEN ÇAĞRI: TOPLU TAŞIMA KULLANILSIN

Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapatılacak yolları dikkate almaları ve mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmaları istendi.