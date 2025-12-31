Ankara'da yılbaşı tedbirleri! Valilik duyurdu: Bazı yollar trafiğe kapatılacak

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi. Bugün saat 18.00'den itibaren yoğunluk sona erene kadar;
İnkılap, Konur, Karanfil, Bilge, Bülten, Çığır ve Bayındır sokaklarının da trafiğe kapatılacağı bildirilen açıklamada, ihtiyaç olması halinde Oğuzhan Asiltürk, Meşrutiyet, Filistin, Polonya, İran, Arjantin ve Kuleli caddelerinin tamamının da çift yönlü trafiğe kapatılacağı aktarıldı.
Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapatılacak yolları dikkate almaları ve mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmaları istendi.