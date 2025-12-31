Menü Kapat
SGK katılım paylarına zam geldi! İşte yeni muayene ve ilaç ücretleri!

Aralık 31, 2025 10:47
1
SGK katılım paylarına zam geldi! İşte yeni muayene ve ilaç ücretleri!

Yeni yılın son gününde fiyat değikliği haberleri art arda gelmeye devam ediyor. 

Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesinde ödenecek katılım paylarına zam yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ, yarından itibaren geçerli olacak. İşte tüm rakamlar ve detaylar...

2
SGK katılım paylarına zam geldi! İşte yeni muayene ve ilaç ücretleri!

"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de 24 Mart 2013'te yayımlanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği"nin "Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı" başlıklı maddesinin birinci fıkrasında değişikliğe gidildi.

3
SGK katılım paylarına zam geldi! İşte yeni muayene ve ilaç ücretleri!

Buna göre, birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım payı alınmamasına devam edilecek.

DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE 26 LİRA KATILIM PAYI ALINACAK

İkinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında, Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt polikliniklerinde, Sağlık Bakanlığınca üçüncü basamak hastane olarak basamaklandırılan Bakanlığa bağlı hastanelerde, diş hekimliği fakülteleri bulunan devlet ya da vakıf üniversite hastanelerinde, tıp fakülteleri bulunan devlet ya da vakıf üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde 26 lira katılım payı alınacak.

4
SGK katılım paylarına zam geldi! İşte yeni muayene ve ilaç ücretleri!

ÖZEL SAĞLIK HİZMETİNDE KATILIM PAYI 60 LİRA

İkinci ve üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucularında katılım payı olarak 60 lira tahsil edilecek.

Sağlık Bakanlığınca sözleşme imzalanmış, görevlendirilmiş veya yetkilendirilmiş aile hekimlerinden sağlık hizmeti sunucularına sevk edilerek yapılan hekim ve diş hekimi muayeneleri için katılım payı 13 lira olarak uygulanacak.

5
SGK katılım paylarına zam geldi! İşte yeni muayene ve ilaç ücretleri!

Böylece sevk zincirinin etkinleştirilerek vatandaşların 2. ve 3. basamak hastanelere aile hekimleri üzerinden gelmelerinin sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Tebliğin "Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için katılım payı" başlıklı maddesinin ikinci fıkrasında da değişiklik yapıldı.

6
SGK katılım paylarına zam geldi! İşte yeni muayene ve ilaç ücretleri!

Bu kapsamda, her bir reçete için 3 kutuya kadar (üç kutu dahil) temin edilen ilaçlar için 3,76 lira; 3 kutuya ilave temin edilen her bir kutu ilaç için 1,25 lira olmak üzere katılım payı alınacak.

Tebliğde yapılan değişiklikler, yarından itibaren geçerli olacak.

