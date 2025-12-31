Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Faydasıçok Business Academy ilk mezunlarını verdi

Faydasıçok Vakfı tarafından hayata geçirilen Faydasıçok Business Academy, Teknopark İstanbul’da düzenlenen mezuniyet töreniyle ilk mezunlarını verdi. Mini MBA formatında kurgulanan program, ilk yılında uluslararası ölçekte dikkat çeken bir başarıya imza atarken, program katılımcılarından oluşan ekipler Global Top 25 listesine girmeyi başardı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.12.2025
saat ikonu 10:48
|
GÜNCELLEME:
31.12.2025
saat ikonu 10:48

Bu yıl ilk kez uygulanan ve Hasçelik'in sponsor olduğu Faydasıçok Business Academy, ilk dönemini tamamladı. Öğrenci ve yeni mezun gençlere yönelik olarak tasarlanan program, deneyim temelli ve simülasyon odaklı yapısıyla klasik sınıf içi eğitim modellerinin ötesine geçen bir öğrenme ortamı sundu.

Faydasıçok Business Academy ilk mezunlarını verdi

GENÇLER 10 HAFTA BOYUNCA ŞİRKET YÖNETTİ

Mini MBA niteliğindeki programa seçilen 24 öğrenci, 10 hafta boyunca simüle edilmiş şirketler üzerinden pazar rekabeti, belirsizlik, finansal baskılar ve ekip içi dinamikler eşliğinde karar alma süreçlerini yönetti. Katılımcılar, strateji geliştirme, finansal karar alma, ekip yönetimi, kriz çözme ve liderlik gibi iş dünyasının temel yetkinliklerini uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu.

Programın eğitim içerikleri stratejik planlama, finansal okuryazarlık, liderlik, iletişim ve kriz yönetimi başlıkları etrafında yapılandırılırken, program süresince gerçekleştirilen haftalık performans ölçümleri ve geri bildirim oturumları sayesinde, alınan kararların şirket sonuçlarına etkileri birebir gözlemlendi.

ULUSLARARASI BAŞARI ABD’DEN GELEN MESAJLA TESCİLLENDİ

Programın ilk yılında elde edilen kazanımlar, ABD merkezli simülasyon platformundan gelen resmi bir mesajla uluslararası ölçekte de tescillendi. Paylaşılan değerlendirmede, Faydasıçok Business Academy kapsamında oluşturulan şirketlerin küresel performans sıralamalarında üst sıralarda yer aldığı belirtildi.
22–28 Aralık 2025 haftasında yapılan küresel değerlendirmede, program katılımcılarından oluşan ekiplerin Global Top 25 listesine girmesi dikkat çekti.
Programı başarıyla tamamlayan katılımcılara ABD’de geçerliliği bulunan sertifikaları takdim edildi. Ayrıca program boyunca en yüksek performansı gösteren takım, ödül olarak Türkiye’nin önde gelen CEO’larıyla birlikte gerçekleştirilecek üç günlük özel bir gelişim programına katılma hakkı kazandı.

Faydasıçok Business Academy ilk mezunlarını verdi

SÜRDÜRÜLEBİLİR EĞİTİM MODELİ

İlk yılında 24 öğrenciyle başlayan Faydasıçok Business Academy, Faydasıçok Vakfı’nın gençlerin iş hayatına nitelikli bir şekilde hazırlanmasını destekleyen misyonunun önemli bir parçası olarak konumlanıyor. Vakıf, önümüzdeki dönemde programın kapsamını genişleterek daha fazla gence ulaşmayı ve deneyim temelli bu eğitim modelini sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyor.

Faydasıçok Vakfı, gençlerin eğitimden iş hayatına uzanan yolculuklarında fırsat eşitliğini güçlendirmenin yanında, burs, mentorluk ve gelişim programlarıyla onları yalnızca mesleki açıdan değil, aynı zamanda sorumluluk alabilen ve topluma değer katan bireyler olarak geleceğe hazırlamayı amaçlıyor.


#Ekonomi
