Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Jeff Bezos'tan çarpıcı uzay öngörüsü: Milyonlarca insan Dünya'yı terk edecek!

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, önümüzdeki yıllarda milyonlarca insanın uzayda kendi isteğiyle yaşayacağını öne sürdü. Ayrıca Bezos, sınırsız güneş enerjisi avantajı sebebiyle uzaya devasa veri merkezleri kurulacağını belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
06.10.2025
saat ikonu 17:39
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
saat ikonu 17:39

Amazon'un kurucusu , Torino'daki İtalyan Teknoloji Haftası'nda sahne alarak geleceğe dair iddialı projeksiyonlarını paylaştı. Açıklamalar klasik bir iş planından ziyade adeta bilim kurgu filmlerinden fırlamış bir vizyonu andırdı.

Bezos'un öngörüsüne göre önümüzdeki birkaç on yıl içinde milyonlarca insan, uzayı sadece ziyaret etmekle kalmayacak, orada yaşamayı seçecek. İnsanlar, bu kararı zorunluluktan değil, arzu ederek alacak. Dünya üzerinde ise robotlar, en ağır işleri üstlenmiş olacak. Bununla birlikte devasa veri merkezleri yörüngede faaliyet gösterecek ve insan yaşamını destekleyecek.

Jeff Bezos'tan çarpıcı uzay öngörüsü: Milyonlarca insan Dünya'yı terk edecek!

ELON MUSK VE JEFF BEZOS'UN HEDEFLERİ FARKLI

Farklı milyarderlerin uzay planlarıyla karşılaştırıldığında Bezos'un hedefleri dikkat çekiyor. Elon Musk, 2050 yılına kadar Mars'ta bir milyon insanın yaşamasını hayal ederken, Bezos daha yakın ve teknolojik açıdan daha futuristik bir senaryo çiziyor.

Uzayda veri merkezleri konsepti de gündeme geldi. Bezos, önümüzdeki 10–20 yıl içerisinde devasa veri merkezlerinin yörüngeye taşınacağını öngördü. Bunun temel gerekçesi, uzayda güneş enerjisinin hiç tükenmemesi. Bu sayede yörüngede faaliyet gösterecek veri merkezleri, Dünya'daki mevcut merkezlerden çok daha verimli çalışabilecek.

Jeff Bezos'tan çarpıcı uzay öngörüsü: Milyonlarca insan Dünya'yı terk edecek!

Günümüzde yapay zeka uygulamaları için kullanılan veri merkezleri, soğutma için aşırı miktarda elektrik ve su tüketiyor. Uzaya veri merkezi taşınması fikri yeni bir yaklaşım olmasa da Bezos, uygulamanın çoğu kişinin düşündüğünden daha erken hayata geçeceğine inanıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
'İnsan DNA'sında uzaylı izi' iddiası: Bilim dünyası ikiye bölündü
Elektrik faturalarını artıran suçlu bulundu! Talep patladı ceremesini vatandaş çekiyor
ETİKETLER
#yapay zeka
#jeff bezos
#Uzay Taşınımı
#Uzay Veri Merkezleri
#Gelecek Teknolojileri
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.