Jeff Bezos'tan çarpıcı uzay öngörüsü: Milyonlarca insan Dünya'yı terk edecek!

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Torino'daki İtalyan Teknoloji Haftası'nda sahne alarak geleceğe dair iddialı projeksiyonlarını paylaştı. Açıklamalar klasik bir iş planından ziyade adeta bilim kurgu filmlerinden fırlamış bir vizyonu andırdı.

Bezos'un öngörüsüne göre önümüzdeki birkaç on yıl içinde milyonlarca insan, uzayı sadece ziyaret etmekle kalmayacak, orada yaşamayı seçecek. İnsanlar, bu kararı zorunluluktan değil, arzu ederek alacak. Dünya üzerinde ise robotlar, en ağır işleri üstlenmiş olacak. Bununla birlikte devasa yapay zeka veri merkezleri yörüngede faaliyet gösterecek ve insan yaşamını destekleyecek.

ELON MUSK VE JEFF BEZOS'UN HEDEFLERİ FARKLI

Farklı milyarderlerin uzay planlarıyla karşılaştırıldığında Bezos'un hedefleri dikkat çekiyor. Elon Musk, 2050 yılına kadar Mars'ta bir milyon insanın yaşamasını hayal ederken, Bezos daha yakın ve teknolojik açıdan daha futuristik bir senaryo çiziyor.

Uzayda veri merkezleri konsepti de gündeme geldi. Bezos, önümüzdeki 10–20 yıl içerisinde devasa veri merkezlerinin yörüngeye taşınacağını öngördü. Bunun temel gerekçesi, uzayda güneş enerjisinin hiç tükenmemesi. Bu sayede yörüngede faaliyet gösterecek veri merkezleri, Dünya'daki mevcut merkezlerden çok daha verimli çalışabilecek.

Günümüzde yapay zeka uygulamaları için kullanılan veri merkezleri, soğutma için aşırı miktarda elektrik ve su tüketiyor. Uzaya veri merkezi taşınması fikri yeni bir yaklaşım olmasa da Bezos, uygulamanın çoğu kişinin düşündüğünden daha erken hayata geçeceğine inanıyor.