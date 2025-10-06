Menü Kapat
TGRT Haber
Politika
 Nalan Güler Güven

MHP'den dış politika adımı: 'İsmail Gaspıralı Dış Politika Enstitüsü' kuruldu

MHP Genel Merkezi bünyesinde 'İsmail Gaspıralı Dış Politika Enstitüsü' hayata geçirildi. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin talimatı doğrultusunda hayata geçirilen enstitüde dış politikadaki anlık gelişmeleri ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde takip edilecek.

MHP'den dış politika adımı: 'İsmail Gaspıralı Dış Politika Enstitüsü' kuruldu
06.10.2025
06.10.2025
saat ikonu 17:43

Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda, MHP Genel Merkezi bünyesinde ‘İsmail Gaspıralı Dış Politika Enstitüsü' kuruldu. MHP tarafından yapılan yazılı açıklamada, 'nün dış politika alanında izleme, raporlama ve analiz faaliyetleri yürüteceği bildirildi.

DIŞ POLİTİKADAKİ GELİŞMELER ANLIK OLARAK TAKİP EDİLECEK

Açıklamada, Enstitü'nün görev tanımları arasında dış politikadaki anlık gelişmeleri ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde takip etmek, Genel Başkan Bahçeli'ye dış politika raporları sunmak, medya aracılığıyla değerlendirmeler yapmak, dış politika alanında araştırmacı ve stajyerlere yönelik çalışmalar düzenlemek ve MHP için dış politika külliyatı oluşturmak gibi faaliyetlerin yer aldığı ifade edildi.

MHP'den dış politika adımı: 'İsmail Gaspıralı Dış Politika Enstitüsü' kuruldu

'DİLDE FİKİRDE İŞTE BİRLİK' FİKRİNİN ÖNCÜSÜ İSMAİL GASPIRALI KİMDİR?

Kırım'ın Bahçesaray kentinde 1851 yılında doğan ve Türk Dünyası'nda ‘Dilde, Fikirde, İşte Birlik' anlayışının öncüsü olan İsmail Gaspıralı'nın isminin verildiği Enstitü'nün adı, yönetimi ve logosu, Bahçeli tarafından 13 Ekim tarihinde, Türk Devletleri İşbirliği Günü'ne atıfla onaylandı.

13 EKİM'DE İLK TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Enstitü'nün ilk Yönetim Kurulu toplantısının, 13 Ekim Pazartesi günü Ankara'nın Başkent oluşunun yıl dönümünde, saat 13.00'te gerçekleştirileceği bildirildi. Açıklamada ayrıca, Enstitü Yürütme Kurulu'nda Enstitü Başkanı Doç. Dr. Esma Özdaşlı, Başkan Yardımcıları Dr. Gökberk Durmaz ve Dr. Kadir Ertaç Çelik, Genel Sekreter M. Çağatay Yıldız'ın olacağı belirtildi.

#Türkiye
#mhp
#Enstitü
#İsmail Gaspıralı
#Dış Politikası
#Politika
