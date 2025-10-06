Süper Lig'de milli ara ne zaman bitecek? Maçların başlayacağı tarih belli oldu

Süper Lig'de 6 Ekim 2025 Pazar günü oynanan Göztepe - Başakşehir ve Samsunspor - Fenerbahçe maçlarının sona ermesinin ardından milli ara başladı. Milli ara boyunca Süper Lig'de maçlar oynanmayacak.

A Milli Takımımız milli arada 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maçları kapsamında Bulgaristan ve Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler tarafından ise Süper Lig'de milli aranın ne zaman biteceği ve maçların başlayacağı tarih merak ediliyor.

SÜPER LİG'DE MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK?

Süper Lig'de milli ara 18 Ekim 2025 Cumartesi günü sona erecek. Milli aranın ardından Süper Lig'de mücadeleler 18 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 14.30'da oynanacak olan Konyaspor - Kocaelispor maçıyla başlayacak.

Milli aranın ardından Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan karşılaşmaların takvimi ise şöyle:

18 Ekim 2025 Cumartesi

14.30 | Konyaspor - Kocaelispor

17.00 | Beşiktaş - Gençlerbirliği

17.00 | Rizespor - Trabzonspor

20.00 | Başakşehir - Galatasaray

19 Ekim 2025 Pazar

14.30 | Kayserispor - Samsunspor

17.00 | Alanyaspor - Göztepe

17.00 | Gaziantep FK - Antalyaspor

20.00 | Fenerbahçe - Karagümrük

20 Ekim 2025 Pazartesi

20.00 | Eyüpspor - Kasımpaşa

TÜRKİYE MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Takımımız milli ara kapsamında 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda iki maç yapacak. Ay-Yıldızlılar ilk karşılaşmada deplasmanda Bulgaristan'ın karşısına çıkacak. Bulgaristan - Türkiye maçı açıklanan bilgilere göre 21.45'te başlayacak.

İkinci karşılaşmada ise Ay-Yıldızlılar, Gürcistan ile Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Türkiye - Gürcistan maçı ise 14 Ekim 2025 Salı günü saat 21.45'te gerçekleştirilecek.