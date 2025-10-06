Menü Kapat
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Süper Lig'de milli ara ne zaman bitecek? Maçların başlayacağı tarih belli oldu

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun 8. haftasının ardından milli ara verildi. Milli ara boyunca Süper Lig kapsamında hiçbir mücadele oynanmayacak. Futbolseverler tarafından Süper Lig'de milli ara ne zaman biteceği ve maçların başlayacağı tarih merak ediliyor. 2025-2026 Süper Lig maç takvimi gündemde.

'de 6 Ekim 2025 Pazar günü oynanan Göztepe - Başakşehir ve Samsunspor - Fenerbahçe maçlarının sona ermesinin ardından milli ara başladı. Milli ara boyunca Süper Lig'de maçlar oynanmayacak.

A Milli Takımımız milli arada 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maçları kapsamında ve ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler tarafından ise Süper Lig'de milli aranın ne zaman biteceği ve maçların başlayacağı tarih merak ediliyor.

SÜPER LİG'DE MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK?

Süper Lig'de milli ara 18 Ekim 2025 Cumartesi günü sona erecek. Milli aranın ardından Süper Lig'de mücadeleler 18 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 14.30'da oynanacak olan Konyaspor - Kocaelispor maçıyla başlayacak.

Milli aranın ardından Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan karşılaşmaların takvimi ise şöyle:

18 Ekim 2025 Cumartesi

  • 14.30 | Konyaspor - Kocaelispor
  • 17.00 | Beşiktaş - Gençlerbirliği
  • 17.00 | Rizespor - Trabzonspor
  • 20.00 | Başakşehir - Galatasaray
19 Ekim 2025 Pazar

  • 14.30 | Kayserispor - Samsunspor
  • 17.00 | Alanyaspor - Göztepe
  • 17.00 | Gaziantep FK - Antalyaspor
  • 20.00 | Fenerbahçe - Karagümrük

20 Ekim 2025 Pazartesi

  • 20.00 | Eyüpspor - Kasımpaşa
TÜRKİYE MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Takımımız milli ara kapsamında 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda iki maç yapacak. Ay-Yıldızlılar ilk karşılaşmada deplasmanda Bulgaristan'ın karşısına çıkacak. Bulgaristan - Türkiye maçı açıklanan bilgilere göre 21.45'te başlayacak.

İkinci karşılaşmada ise Ay-Yıldızlılar, Gürcistan ile Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Türkiye - Gürcistan maçı ise 14 Ekim 2025 Salı günü saat 21.45'te gerçekleştirilecek.

