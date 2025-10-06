Avukat Serdar Öktem kimdir? Sinan Ateş cinayeti dosyası kapsamında tutuklu kalmıştı

Avukat Serdar Öktem, İstanbul Şişli’deki ofisinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Saldırının ardından hastaneye kaldırılan Öktem’in durumunun ağır olduğu bildirildi.

SERDAR ÖKTEM KİMDİR?

Avukat Serdar Öktem, uzun yıllardır hukuk alanında çeşitli davalarda görev alan ve geniş bir çalışma alanına sahip bir hukukçudur. Ceza hukuku, icra ve iflas hukuku, ticaret hukuku, aile hukuku, gayrimenkul hukuku, şirketler hukuku, fikri ve sınai haklar hukuku ile tüketici hukuku gibi farklı dallarda aktif olarak çalışmalar yürütmüştür. Özellikle insan hakları ve sosyal sorumluluk konularına ilgisiyle bilinen Öktem, birçok toplumsal meselede de sorumluluk üstlenmiştir.

Eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayan Serdar Öktem, daha sonra Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans yapmıştır. Akademik sürecinde hem teorik hem pratik alanda önemli deneyimler edinmiş, mesleki gelişimini sürdürmüştür. İngilizceyi iyi, Almancayı ise orta düzeyde bilmektedir. Bu yönüyle uluslararası hukuki konularda da faaliyet göstermektedir.

Öktem’in yalnızca dava süreçlerinde değil, aynı zamanda sosyal konularda da aktif olduğu bilinmektedir. Türk Dünyası ile ilgili projelerde yer almış, kadın ve çocuk hakları ihlalleri üzerine çalışmalar yürütmüştür. Toplumsal ve bireysel şiddet olaylarını yakından takip etmiş ve bu konularda hukuki mücadele süreçlerinde yer almıştır.

Mesleki yaşamında toplumsal duyarlılığı ön planda tutan Serdar Öktem, çeşitli sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlamıştır. Kadın ve çocuk haklarına dair farkındalık oluşturma çabalarıyla tanınan Öktem, insan hakları ihlalleriyle ilgili konularda takipçi bir hukukçu olarak bilinmektedir.

SERDAR ÖKTEM NEDEN TUTUKLANMIŞTI?

Avukat Serdar Öktem, geçmişte Sinan Ateş cinayeti dosyası kapsamında bir süre tutuklu kalmıştır. Dosya kapsamında tutuklanan Serdar Öktem, daha sonra serbest bırakılmıştır.