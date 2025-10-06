Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Mersin limanında tarihi gün! 400 metrelik mega gemi ilk kez demir attı

Mersin Uluslararası Limanı (MIP), 880 metre uzunluğundaki yeni tamamlanan East Med Hub 2 (EMH2) Terminali'ne 400 metrelik mega konteyner gemisi MSC DITTE’nin başarılı şekilde yanaşmasıyla önemli bir dönüm noktasına ulaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mersin limanında tarihi gün! 400 metrelik mega gemi ilk kez demir attı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2025
saat ikonu 17:51
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
saat ikonu 17:51

Kapasitesi artırılan Mersin Uluslararası Limanı'nda (MIP) hizmete alınan yeni terminale 400 metrelik gemi yanaştı. 19 bin 313 TEU kapasiteli geminin gelişi, MIP’nin uluslararası deniz lojistiğindeki artan rolünü simgeleyen bir törenle kutlandı. MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh törende yaptığı konuşmada, Mersin Limanı’nın ulaştığı kapasiteye dikkat çekerek, "Bugün Mersin Uluslararası Limanı için tarihi bir gün. MSC DITTE’nin limanımıza yanaşması, Mersin’in dünya ticaretindeki güçlü konumunu pekiştiren bir kilometre taşıdır. 400 metrelik gemiler, küresel tedarik zincirinin kilit oyuncularıdır. Daha fazla yükü tek seferde taşıyarak lojistik verimliliği artırırken karbon emisyonlarını da düşürürler" dedi.

Mersin limanında tarihi gün! 400 metrelik mega gemi ilk kez demir attı

Limandan yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Asyaport Limanı'ndan yola çıkan 19 bin 313 TEU kapasiteli MSC DITTE isimli konteyner gemisinin, "East Med Hub 2 (EMH2) Terminali"ne yanaşması törenle kutlandı.

Mersin limanında tarihi gün! 400 metrelik mega gemi ilk kez demir attı

Singh, 400 metrelik gemilerin küresel tedarik zincirinde "kilit oyuncu" olduğunu, daha fazla yükü tek seferde taşıma kapasiteleri sayesinde lojistik verimliliğin en üst düzeye çıkarılmasına katkı sunduklarını bildirdi. Bu gemilerin, karbon emisyonunu azaltması yönüyle sürdürülebilir lojistiğin güçlü destekçilerinden olduğunu anlatan Singh, şu bilgileri paylaştı:

Mersin limanında tarihi gün! 400 metrelik mega gemi ilk kez demir attı

"Limanda bu ölçekte bir gemiyi güvenli ve hızlı biçimde elleçleyerek, uluslararası ticaretin kesintisiz akışında önemli bir görevi başarıyla tamamladık ve yeni bir çağ başlattık. Mersin Uluslararası Limanı, EMH2 Terminali'nin rıhtım derinliği, yüksek kapasiteli vinçleri ve dijital operasyon yönetimi ile bu dev gemilerin sorunsuz yanaşması için gerekli tüm altyapıyı tamamlamış durumdadır. EMH2 yatırımımız Mersin'i küresel deniz ticaretinde daha da güçlü bir noktaya taşımıştır. EMH2 ile yalnızca kapasitemizi artırmakla kalmadık, aynı zamanda Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya'yı birbirine bağlayan kilit bir liman olarak Türkiye'nin küresel ticaretteki stratejik konumunun güçlenmesine katkı sağladık. Bundan sonraki süreçte Türkiye'nin dünya denizciliğindeki rekabet gücünün daha da ileriye taşımak için sorumlulukla ve kararlılıkla çalışmaya, yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! İsa Karakaş ilk kez canlı yayında açıkladı
Altın için manipülasyon alarmı! İslam Memiş: Zengin olma hayali kurmayın
ETİKETLER
#Kapasite Artışı
#Mersin Uluslararası Limanı
#Msc Ditte
#Konteyner Gemi
#Emh2 Terminali
#Küresel Tedarik Zinciri
#Karbon Emisyonu
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.