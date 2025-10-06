Mersin limanında tarihi gün! 400 metrelik mega gemi ilk kez demir attı

Kapasitesi artırılan Mersin Uluslararası Limanı'nda (MIP) hizmete alınan yeni terminale 400 metrelik gemi yanaştı. 19 bin 313 TEU kapasiteli geminin gelişi, MIP’nin uluslararası deniz lojistiğindeki artan rolünü simgeleyen bir törenle kutlandı. MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh törende yaptığı konuşmada, Mersin Limanı’nın ulaştığı kapasiteye dikkat çekerek, "Bugün Mersin Uluslararası Limanı için tarihi bir gün. MSC DITTE’nin limanımıza yanaşması, Mersin’in dünya ticaretindeki güçlü konumunu pekiştiren bir kilometre taşıdır. 400 metrelik gemiler, küresel tedarik zincirinin kilit oyuncularıdır. Daha fazla yükü tek seferde taşıyarak lojistik verimliliği artırırken karbon emisyonlarını da düşürürler" dedi.

Limandan yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Asyaport Limanı'ndan yola çıkan 19 bin 313 TEU kapasiteli MSC DITTE isimli konteyner gemisinin, "East Med Hub 2 (EMH2) Terminali"ne yanaşması törenle kutlandı.

Singh, 400 metrelik gemilerin küresel tedarik zincirinde "kilit oyuncu" olduğunu, daha fazla yükü tek seferde taşıma kapasiteleri sayesinde lojistik verimliliğin en üst düzeye çıkarılmasına katkı sunduklarını bildirdi. Bu gemilerin, karbon emisyonunu azaltması yönüyle sürdürülebilir lojistiğin güçlü destekçilerinden olduğunu anlatan Singh, şu bilgileri paylaştı:

"Limanda bu ölçekte bir gemiyi güvenli ve hızlı biçimde elleçleyerek, uluslararası ticaretin kesintisiz akışında önemli bir görevi başarıyla tamamladık ve yeni bir çağ başlattık. Mersin Uluslararası Limanı, EMH2 Terminali'nin rıhtım derinliği, yüksek kapasiteli vinçleri ve dijital operasyon yönetimi ile bu dev gemilerin sorunsuz yanaşması için gerekli tüm altyapıyı tamamlamış durumdadır. EMH2 yatırımımız Mersin'i küresel deniz ticaretinde daha da güçlü bir noktaya taşımıştır. EMH2 ile yalnızca kapasitemizi artırmakla kalmadık, aynı zamanda Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya'yı birbirine bağlayan kilit bir liman olarak Türkiye'nin küresel ticaretteki stratejik konumunun güçlenmesine katkı sağladık. Bundan sonraki süreçte Türkiye'nin dünya denizciliğindeki rekabet gücünün daha da ileriye taşımak için sorumlulukla ve kararlılıkla çalışmaya, yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."