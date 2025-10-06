Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Manifest üyeleri hapse mi girecek? 1 yıla kadar hapis cezası isteniyor

Manifest isimli müzik grubunun bir konseri sırasında çekilen görüntülerle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede grup üyelerinin “teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma” suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İşte Manifest üyeleri ve haklarında istenen ceza…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Manifest üyeleri hapse mi girecek? 1 yıla kadar hapis cezası isteniyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2025
saat ikonu 18:59
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
saat ikonu 18:59

Manifest grubunun bir konseri sırasında çekilen görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Bu görüntüler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan tamamlanarak mahkemeye sunuldu.

MANİFEST ÜYELERİ HAPİS CEZASI MI ALDI?

Bir konserleri sırasında kaydedilen görüntüler nedeniyle Manifest grubuna yönelik yürütülen soruşturma, “teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma” suçlamasıyla sonuçlandı. İddianamede, grup üyelerinin 6 aydan 1 yıla kadar istemiyle cezalandırılması talep edildi. Soruşturmanın temelinde, grubun sahne performansının toplumun genel edep ve ahlak anlayışına aykırı olduğu iddiası yer aldı.

Manifest üyeleri hapse mi girecek? 1 yıla kadar hapis cezası isteniyor

Savcılık, Manifest üyelerinin eylemlerinin toplumun sahip bulunduğu edep, iffet, ar ve haya duygularını incitici nitelikte olduğunu belirtti. İddianamede, söz konusu davranışların, özellikle çocuklar ve gençlerin ahlaki gelişimine zarar verebilecek türden olduğu ifade edildi. Bu nedenle grup hakkında “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlarından re’sen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Manifest üyeleri hapse mi girecek? 1 yıla kadar hapis cezası isteniyor

Hazırlanan iddianame, ilgili mahkeme tarafından değerlendirilecek. Grup üyelerinin suçu sabit görülmesi halinde 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası alabilecekleri belirtildi. Sürecin devamında mahkeme, delilleri ve savunmaları inceleyerek nihai kararı verecek.

Manifest üyeleri hapse mi girecek? 1 yıla kadar hapis cezası isteniyor

MANİFEST ÜYELERİ İSİMLERİ VE YAŞLARI

Sueda Uluca grubun ana vokalistidir. 23 Ağustos 2004’te İstanbul’da doğan Uluca, dansa baleyle başlamış ve ardından modern dans ile hip-hop’a yönelmiştir. Magma Gençlik Korosu’nda söyleyen sanatçı, şu anda Özyeğin Üniversitesi İletişim Tasarımı bölümünde öğrenim görmektedir.

Hilal Yelekçi, grubun başdansçısıdır. 20 Mayıs 2001 doğumlu Yelekçi, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunudur. Pinkeu adıyla K-pop tarzında solo yapan Yelekçi, aynı zamanda K-pop stili dans eğitmenliği de yapmıştır.

Lidya Pınar, Manifest’in başvokalistidir. 24 Haziran 2003 doğumlu sanatçı, piyano ve solfej eğitimi almış, çeşitli müzikallerde sahne almıştır. Yeditepe Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitimine devam etmektedir.

Mina Solak, grubun yardımcı vokalistidir. 16 Mayıs 2000’de İzmir’de doğmuştur. Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi mezunu olan Solak, bale ve modern dansla başladığı kariyerine profesyonel dansçı olarak devam etmiştir.

Zeynep Sude Oktay, sahne adıyla “Zoktay” olarak tanınmaktadır. 18 Nisan 2001’de İstanbul’da doğan sanatçı, Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım mezunudur. Oktay, profesyonel dansçı olarak sahne performanslarında yer almaktadır.

Esin Bahat, grubun ana dansçısıdır. 9 Ağustos 2000 doğumlu Bahat, Doğuş Üniversitesi Psikoloji mezunudur. Uluslararası dans sporunda lisanslı olarak yarışmış ve profesyonel dans eğitmeni olarak görev yapmıştır.

ETİKETLER
#Magazin
#şarkı
#müzik
#konser
#suç
#şarkıcı
#iddianame
#Hapis Cezası
#Manifest
#Teşhir
#Edep
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.