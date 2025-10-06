Manifest üyeleri hapse mi girecek? 1 yıla kadar hapis cezası isteniyor

Manifest grubunun bir konseri sırasında çekilen görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Bu görüntüler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame tamamlanarak mahkemeye sunuldu.

MANİFEST ÜYELERİ HAPİS CEZASI MI ALDI?

Bir konserleri sırasında kaydedilen görüntüler nedeniyle Manifest grubuna yönelik yürütülen soruşturma, “teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma” suçlamasıyla sonuçlandı. İddianamede, grup üyelerinin 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep edildi. Soruşturmanın temelinde, grubun sahne performansının toplumun genel edep ve ahlak anlayışına aykırı olduğu iddiası yer aldı.

Savcılık, Manifest üyelerinin eylemlerinin toplumun sahip bulunduğu edep, iffet, ar ve haya duygularını incitici nitelikte olduğunu belirtti. İddianamede, söz konusu davranışların, özellikle çocuklar ve gençlerin ahlaki gelişimine zarar verebilecek türden olduğu ifade edildi. Bu nedenle grup hakkında “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlarından re’sen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Hazırlanan iddianame, ilgili mahkeme tarafından değerlendirilecek. Grup üyelerinin suçu sabit görülmesi halinde 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası alabilecekleri belirtildi. Sürecin devamında mahkeme, delilleri ve savunmaları inceleyerek nihai kararı verecek.

MANİFEST ÜYELERİ İSİMLERİ VE YAŞLARI

Sueda Uluca grubun ana vokalistidir. 23 Ağustos 2004’te İstanbul’da doğan Uluca, dansa baleyle başlamış ve ardından modern dans ile hip-hop’a yönelmiştir. Magma Gençlik Korosu’nda şarkı söyleyen sanatçı, şu anda Özyeğin Üniversitesi İletişim Tasarımı bölümünde öğrenim görmektedir.

Hilal Yelekçi, grubun başdansçısıdır. 20 Mayıs 2001 doğumlu Yelekçi, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunudur. Pinkeu adıyla K-pop tarzında solo müzik yapan Yelekçi, aynı zamanda K-pop stili dans eğitmenliği de yapmıştır.

Lidya Pınar, Manifest’in başvokalistidir. 24 Haziran 2003 doğumlu sanatçı, piyano ve solfej eğitimi almış, çeşitli müzikallerde sahne almıştır. Yeditepe Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitimine devam etmektedir.

Mina Solak, grubun yardımcı vokalistidir. 16 Mayıs 2000’de İzmir’de doğmuştur. Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi mezunu olan Solak, bale ve modern dansla başladığı kariyerine profesyonel dansçı olarak devam etmiştir.

Zeynep Sude Oktay, sahne adıyla “Zoktay” olarak tanınmaktadır. 18 Nisan 2001’de İstanbul’da doğan sanatçı, Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım mezunudur. Oktay, profesyonel dansçı olarak sahne performanslarında yer almaktadır.

Esin Bahat, grubun ana dansçısıdır. 9 Ağustos 2000 doğumlu Bahat, Doğuş Üniversitesi Psikoloji mezunudur. Uluslararası dans sporunda lisanslı olarak yarışmış ve profesyonel dans eğitmeni olarak görev yapmıştır.