Alev alev yanan tır küle döndü

Kaza Viranşehir-Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen tır, seyir halindeyken bir anda alev aldı. Yangını fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Ölü ve yaralının olmadığı yangında, tır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme çalışması başlatıldı.