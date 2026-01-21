Menü Kapat
TOKİ Tokat kura sonuçları isim listesi 2026! TOKİ Tokat kura sonuçları açıklandı mı, sorgulama ekranı?

TOKİ Tokat kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları 26 Haziran Kültür Sarayı Adnan Menderes Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekiminin ardından gündeme geldi. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında bugün Tokat'ın merkez, Almus, Artova, Başçiftlik, Erbaa, Niksar, Pazar, Reşadiye, Sulusaray, Turhal, Yeşilyurt ve Zile ilçelerinde inşa edilecek olan 3 bin 392 konutun kura çekimi gerçekleştiriliyor. Kura çekiminin ardından paylaşılacak olan TOKİ Tokat kura sonucu isim listesi ile birlikte şehit ailesi, gazi, engelli, emekli, genç, üç çocuk ve üzeri ve diğer kategorilerden hak sahibi olan vatandaşlar belli olacak. Vatandaşların gündeminde ise TOKİ Tokat kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı yer alıyor. TOKİ Tokat asil ve yedek isim listesi PDF olarak paylaşılacak. Peki TOKİ Tokat kura sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır, nasıl sorgulanır? İşte TOKİ Tokat kura sonuçları sorgulama ekranı...

TOKİ Tokat kura sonuçları isim listesi 2026! TOKİ Tokat kura sonuçları açıklandı mı, sorgulama ekranı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.01.2026
saat ikonu 13:30
|
GÜNCELLEME:
21.01.2026
saat ikonu 13:30

TOKİ Tokat kura sonuçları sorgulama ekranı vatandaşların gündeminde yer alıyor. TOKİ Tokat kura çekimleri bugün saat 13.00'te 26 Haziran Kültür Sarayı Adnan Menderes Salonu'nda noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirildi. Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından merkezde 1130, Almus'ta 140, Artova'da 100, Başçiftlik'te 100, Erbaa'da 647, Niksar'da 250, Pazar'da 75, Reşadiye'de 250, Sulusaray'da 100, Turhal'da 300, Yeşilyurt'ta 100 ve Zile'de 200 tane inşa edilecek sosyal konutların hak sahibi belli olacak. TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanan kura çekimlerinin ardından TOKİ Tokat kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ise gündeme geldi. Peki TOKİ Tokat kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, nereden bakılır?

TOKİ Tokat kura sonuçları isim listesi 2026! TOKİ Tokat kura sonuçları açıklandı mı, sorgulama ekranı?

TOKİ TOKAT KURA SONUÇLARI 2026 İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

TOKİ Tokat kura çekimleri bugün saat 13.00'te 26 Haziran Kültür Sarayı Adnan Menderes Salonu'nda gerçekleştirilmeye başlandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimleri TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanıyor. devam eden TOKİ Tokat kura çekimlerinde ilk olarak merkez ilçesinde inşa edilecek olan 1130 konutun kura çekimi gerçekleştiriliyor. Daha sonrasında sırayla Almus, Artova, Başçiftlik, Erbaa, Niksar, PAzar, Reşadiye, Sulusaray, Turhal, Yeşilyurt ve Zile ilçelerinde kura çekimi gerçekleştirilecek. Kura çekiminin sona ermesinin ardından ise TOKİ'nin "evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonucları" ekranı aracılığıyla vatandaşlar TOKİ Tokat kura sonuçlarının isim listelerini sorgulayabilecekler. Kura çekiminin sona ermesinin ardından bugün gün içerisinde TOKİ Tokat kura sonuçları isim listesi de PDF olarak paylaşılacak.

TOKİ TOKAT KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

TOKİ Tokat kura sonuçları isim listesi 2026! TOKİ Tokat kura sonuçları açıklandı mı, sorgulama ekranı?

TOKİ TOKAT KURA SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR, NASIL SORGULANIR?

TOKİ Tokat kura sonuçları, kura çekiminin sona ermesinin ardından e-Devlet veya TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden hak sahibi T.C. kimlik numarası ile sorgulanabilecek. Ayrıca vatandaşlar TOKİ'nin resmi YouTube kanalında yayınladığı canlı yayından da kura sonuçlarına erişim sağlayabilecekler. TOKİ Tokat kura çekimi canlı yayınına erişebilmek için vatandaşların ilk önce TOKİ'nin resmi YouTube kanalına giriş yapmaları gerekiyor. Daha sonra ana sayfada yer alan "500 BİN SOSYAL KONUT TOKAT HAK SAHİPLİĞİ BELİRLEME KURASI" adlı videoyu seçerek canlı yayını izleyebilirler. TOKİ Tokat kura çekiminin canlı yayınının sona ermesinin ardından kayıt tekrarı ise "Canlı" sekmesinde yer alacak.

TOKİ Tokat kura sonuçları isim listesi 2026! TOKİ Tokat kura sonuçları açıklandı mı, sorgulama ekranı?

TOKİ TOKAT KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında inşa edilecek olan konutların teslimine 2027 Mart ayı itibarıyla başlanacak. Bu kapsamda TOKİ Tokat konutlarının da 2027 Mart ayından itibaren teslim edilmesi bekleniyor. Vatandaşlar sözleşmelerini ise başvuru yaptıkları bankalar aracılığıyla imzalayabilecekler.

TOKİ Tokat kura sonuçları isim listesi 2026! TOKİ Tokat kura sonuçları açıklandı mı, sorgulama ekranı?

TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİNE TOKAT'TA BAŞVURU SAYISI BELLİ OLDU

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Tokat genelinde 34 bin 233 vatandaş başvuru yaptı. Bu başvuruların 10 bin 355'i Tokat merkezde gerçekleştirildi. Tokat merkezin ardından en çok başvuru ise 4488 başvuru ile Niksar ilçesinde yapıldı.

TOKİ Tokat kura sonuçları isim listesi 2026! TOKİ Tokat kura sonuçları açıklandı mı, sorgulama ekranı?

TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ

TOKİ tarafından açıklanan bilgilere göre bu hafta Amasya, Manisa, Kastamonu, Sivas, Aydın ve Giresun ilçelerinde kura çekimi gerçekleştirilecek. TOKİ 500 bin konut kura çekimi takvimi ise şöyle:

Amasya - 22 Ocak Perşembe

Manisa - 23 Ocak Cuma

Kastamonu - 23 Ocak Cuma

Sivas - 23 Ocak Cuma

Aydın - 24 Ocak Cumartesi

25 Ocak Pazar - Giresun

#Ekonomi
