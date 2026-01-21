Muğla'da ürküten manzara! Deniz suyu 5 metre çekildi

Muğla'nın Datça ilçesinde endişelendiren bir manzara ortaya çıktı. İlçedeki Kumluk Plajı'nda deniz suyu kıyıdan yaklaşık 5 metre çekildi. Deniz suyunun çekilmesiyle birlikte deniz altında kalan alanlar görünür hale geldi, deniz tabanındaki taşlar ve yosunlar gün yüzüne çıktı. Uzmanlar, deniz suyu seviyesindeki düşüşün rüzgar ve fırtınadan kaynaklanabileceğini belirtiyor. Meteoroloji de hafta başından itibaren Muğla için sarı kodla 'fırtına' uyarısı yapmıştı.