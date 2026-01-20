Galatasaray'da transfer çılgınlığı! Önce Hakan sonra Lookman: 5 yıldız peş peşe geliyor!

Kategoriler
Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK karşısında alınan beraberlik sonrası Florya’da acil durum zirvesi yapıldı. Başkan Dursun Özbek, kurmaylarına "Ne gerekiyorsa yapın" talimatını verdi. Cimbom, Noa Lang’da mutlu son gelmişken, listeye bir numaradan yeni bir isim giriş yaptı. İşte o isim...
Süper Lig'in 18. haftasında evinde Gaziantep FK ile berabere kalarak puan kaybeden Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukcu'nun İtalya ve İspanya seferinden dönmesiyle birlikte, teknik direktör Okan Buruk’un talimatları doğrultusunda operasyonun düğmesine basıldı. Menajer Gardi ve İdari Direktör Uğur Yıldız ile gece yarısı İstanbul'a dönen Kavukcu, Kemerburgaz’da Başkan Dursun Özbek’e geniş kapsamlı bir sunum yaptı. Mevcut kadroya yeni dünya yıldızlarını eklemek isteyen sarı-kırmızılılar, hem kiralık hem bonservisli formüllerle Avrupa devlerinin kapısını çalıyor.
Hücum hattına çeşitlilik katmak isteyen Cimbom, Napoli'nin Hollandalı yıldızı Noa Lang transferinde mutlu sona yaklaştı. İtalyan basınından Di Marzio’nun geçtiği bilgilere göre; Napoli ile kiralama konusunda prensip anlaşmasına varıldı. 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu için 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeneceği, sözleşmede ise 30 milyon Euro’luk bir opsiyonun yer alacağı konuşuluyor.
Orta sahada fizik kalitesini yükseltmek isteyen teknik adam Buruk'un ilk tercihi Pape Gueye oldu. Oyuncu cephesiyle 4.5 yıllık kontrat ve 7.5 milyon Euro maaş üzerinden el sıkışan Cimbom, Villarreal engelini aşmaya çalışıyor. İspanyol ekibi 40 milyon Euro’luk kapıyı 35’e kadar indirse de Galatasaray yönetimi rakamı düşürmek pazarlık masasında tüm kozlarını ortaya koyuyor.
Belçika devi Club Brugge formasını giyen Nijeryalı ön libero, Aston Villa’nın ilgisine rağmen düzenli oynayabileceği Galatasaray’a "evet" dedi. Club Brugge ile 12 milyon Euro seviyesinde bir anlaşmanın zeminini hazırlayan yönetim, diğer öncelikli isimlerden sonuç alınamaması durumunda Onyedika’yı anında İstanbul’a getirecek.
Sarı-kırmızılı taraftarların yaz transfer döneminden beri en çok beklediği isim kuşkusuz Hakan Çalhanoğlu. Inter ile sözleşme yenilemeyen milli yıldızın Galatasaray forması giyme isteğini İtalyan yönetimine iletmesi, Aslan'ın elini güçlendirdi. Yönetim, bu dev transferi bitirerek yılın bombasını patlatmayı hedefliyor.
Cimbom, orta saha adayları arasındaki en yüksek profilli isimlerden biri olan Ederson için Atletico Madrid ile kıyasıya bir rekabet içinde. Atalanta’nın 35 milyon Euro istediği oyuncu için Galatasaray tüm ekonomik imkanlarını zorluyor.
Geçen yaz transfer döneminden beri Galatasaray'ın gündeminde olan Ademola Lookman için Atalanta’nın 40 milyon Euro’luk nakit talebi süreci zora soktu. Ancak yönetim, Nijeryalı süper yıldızı getirmeye son derece niyetli.
Galatasaray’ın bir süredir takip ettiği PSV forması giyen Schouten'de kritik bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların yaptığı resmi teklif, Hollanda ekibi tarafından geri çevrildi. Fabrizio Romano’nun haberine göre PSV, kaptanını "dokunulmaz" ilan ederek tüm tekliflere kapısını kapattı.
Ocak transfer döneminin en heyecan verici gelişmelerinden biri ise İspanya’dan geldi. Galatasaray’ın, Atletico Madrid’de forma giyen Arjantinli yıldız Thiago Almada için girişimlerde bulunduğu öğrenildi. 24 yaşındaki yıldızın Avrupa’da yeni bir sayfa açmaya sıcak bakması, sarı-kırmızılı yönetimi harekete geçirdi.