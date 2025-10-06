Park halindeki taksi alev alev yandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde park halindeki ticari taksi alev alev yandı. Sokak üzerinde park halinde bulunan Dursun S.’ye ait olduğu öğrenilen ticari taksi, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen aracı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin yapılacak inceleme sonrası netleşecek. Olayla ilgili inceleme sürüyor.