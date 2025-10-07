İşte İstanbul Altın Rafinerisi'nin kamuyu milyonlarca dolar dolandırdıkları yöntem!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın ihracatla ülkeye döviz getiren şirketleri getirdikleri dövizin yüzde 3'ü kadar verdiği desteği İstanbul Altın Rafinerisi hileli yollarla elde etmeye çalıştığı öğrenildi. Kamuyu 12 milyon 537 bin 560 dolar zarar sokan İstanbul Altın Rafinerisi'ne yapılan operasyonda aralarında İAR'ın sahibi Özcan Haraç'ın da olduğu 23 şüpheliden 21'i gözaltına alındı.

KAMUYU MİLYONLARCA DOLAR DOLANDIRDILAR!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı operasyonda, Şirketlerin ithal ettiği hurda altını eritip, asitli solüsyonlarla karıştırarak işlenmiş gibi gösterdiği anlaşıldı. İşlenmiş süsü verilen bu altınları yasal olarak yurtdışına çıkartılmasıyla döviz kazancı sağlandığı tespit edildi. Şirketlerin elde ettiği bu döviz ile yüzde 3'lük devlet desteği alarak kamuyu dolandırdıkları ortaya çıktı. Kurdukları organizasyonla kıymetli metaller ve altın bileşenleri adı altında toplam 543 milyon 634 bin 253 dolarlık ihracat üzerinden yüzde 3 devlet desteği aldıkları, sistemli olarak devleti 12 milyon 537 bin 560 dolar zarara uğrattıkları belirlendi.

24 ŞİRKET AÇTILAR

Soruşturmanın detaylarında İAR A.Ş'nin devlet desteğini alabilmek için 30 çalışanı üzerinden 24 yeni şirket kurduğu anlaşıldı. Bu şirketler üzerinden 543 milyon 634 bin dolar ihracat yaptıkları tespit edildi.

4 SUÇTAN YARGILANACAKLAR

Operasyonda yakalanan 23 kişi, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık", "Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" ve "Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarından gözaltına alındı.

İŞTE GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

İstanbul Altın Rafinerisi Anonim Şirketi sahibi Özcan Halaç, Genel Müdürü Ayşen Esen, Muhasebe Müdürü Nasuh Göçmen, Pazarlama Müdürü Serdar Saraç, şirket çalışanı Erkam Halaç, Gram Altın Kıymetli Madenler Rafineri Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi çalışanı Bülent Halaç, Gram Altın Kıymetli Madenler Rafineri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Müdürü Erman Dönmez, Yalçıntaş Kıymetli Madenler Ticaret Limited Şirketi çalışanı İbrahim Sontur, Kuyumcukent Enerji Üretim ve İşletme Anonim Şirketi Müdürü Mehmet Bora Tütüncüoğlu, İstanbul Gümüş Rafinerisi Anonim Şirketi İşletme Müdürü Cenk Kocatüfek.

EN BÜYÜK 500 SANAYİ KURULUŞUNDAN BİRİYDİ

İAR A.Ş.'nin gözaltına alınan sahibi Özcan Halaç, ailecek kuyumculuk sektöründe tanınıyordu. Halaç Kuyumculuk, 2022'de İstanbul Altın Rafinerisi ile birleşmişti. 267 personeli bulunan İAR A.Ş.'nin 2022'deki cirosu 138 milyar 62 milyon 990 bin 162 lirayken kayıtlı sermayesi 700 milyon lira. Firma rafinasyon dışında Türkiye'de ilk defa gram altın üretimini başlattı.

DUBAİ ALTIN BORSASI'NA ÜYE

2007'de Dubai Altın Borsası'na üye oldu. 2023'te İstanbul Sanayi Odası'nca (İSO) yayınlanan 'Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu' listesinde dördüncü sırada yer aldı. İstanbul Altın Rafinerisi'nin yönetim kurulu başkanlığını Ayşen Esen, yönetim kurulu başkan vekilliğini ise Erkam Halaç yapıyor. İstanbul Altın Rafinerisi'ne bağlı şirketler arasında Gramaltın Kıymetler Madenler Rafineri San. ve Tic. A.Ş., Kadsis Kıymetli Madenler ve Madencilik A.Ş., Halaç Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese A.Ş., Halaç Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş., HLC Kıymetli Madenler ve Yatırım A.Ş., İstanbul Altın Kıymetli Metallar Ticaret A.Ş. bulunuyor.