Belediye el atmadı iş başa düştü! Vatandaşlar kendi koltuklarını bank yaptı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki Yeşiltepeli vatandaşların bank derdi belediye tarafından çözülmeyince iş başa düştü. Sınırboyu Sokak ve Beykoz Sokak üzerindeki şehir içi ulaşımda kullanılan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs ve dolmuşların yolcu aldığı duraklarda oturacak oturağın olmaması başta yaşlılar olmak üzere vatandaşları yordu.

Otobüsü ayakta bekleyemeyen vatandaşlardan bazıları belediyeden hizmet alamayınca ilginç bir yönteme başvurdu. Vatandaşlardan bazıları evinde kullanmadığı koltukları durak için belirlenen noktalara koydu. Vatandaşlar daha önce de bahse noktalara sandalye koyduklarını fakat hurdacıların çaldığı belirtti. Bazı koltukların üzerine çalınmaması için "durak" yazıldığı görüldü.

"NİYE OY VERİYORUZ BUNLARA"

Yeşiltepe Mahallesi'ndeki Sınırboyu Sokak'ta oturan 75 yaşındaki Naile Dağlı, "Komşumuz, vatandaşlar oturup dinlensinler diye koltuk koydu. Durakta koltuk yok. Sadece demir tabela var, başka bir şey yok. Burada talebeler çok bekliyor. Yaşlılara oturmaya yer yok diye bu koltuğu yerleştirdiler. Otobüsün saatini bilen biliyor, bilmeyen çok bekliyor. 'Durak' yazısını bir komşumuz yazdı. Gelen buraya oturuyor, biz de oturuyoruz. Yeni kondu daha, 1 ay olmadı, herhalde 10-15 gün oldu. Aslında bu koltuğu çöpe atacaklardı. Durak yapılmasını bekliyoruz. Biz hizmet isteriz, niye bunlara oy veriyoruz? Milleti böyle mağdur etmesinler" dedi.

"ÇALINMASIN DİYE DURAK YAZDIK"

Durak yapılmasını isteyen 75 yaşındaki Fatma Kocaoğlu ise "Biz buraya bir kapalı durak istiyoruz. Talebeler hem yağmurda hem de güneşte kalıyor. Yaşlılar, sandalye bulamadıkları için etraftaki taşlara oturuyor. Biz onlara sandalye ve tuğla veriyoruz. Sadece ilerideki bir ilkokulun önünde kapalı durak var, başka yok. En çok yaşlılar zorlanıyor, insanlar dizlerinden ötürü oturamıyor. Bir sandalye koymuştuk, onu da götürüp atmışlar. Çöpçüler mi, hurdacılar mı götürdü bilmiyoruz artık. O yüzden çalınmasın diye koltuğun üzerine mahsus 'durak' yazdık" şeklinde konuştu.

Beykoz Sokak'ta duraklara koyulan koltuklarla ilgili 60 yaşındaki Mehmet Ali Toygar ise şunları söyledi:

"Zaten yaşlı, 70-80 yaşında insan sayısı burada fazla. İnsanlar ayakta duramıyor, bu sebeple böyle bir çözüm bulmuşlar. Komşular, sağdan soldan topladıkları koltukları sevabına buraya koymuşlar. Biz de camiden zaman zaman buraya eşya getiriyoruz. En azından kabin olmasa bile şuraya bir oturak koysalar, insanlar oraya dayanır oturur. Burada sadece tabela var."