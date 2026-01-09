Okan Buruk onayladı, kadro dışı bırakıldı! Talepleri yönetimi bezdirdi

Galatasaray'da ara transfer çalışmaları devam ederken Okan Buruk ile iletişime geçen yönetim, kadroda düşünülmeyen isimler konusunda da harekete geçti.

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Yusuf Demir'e ikinci yarıda süre vermeyi düşünmüyor. Buruk bu kararını yönetime iletince Demir için kadro dışı kararı alındığı öğrenildi.

AYRILMAK İÇİN PARA TALEP ETTİ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; ancak sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Yusuf, yaza kadar takımda kalmak istediğini menajeri aracılığıyla kulübe iletti. 22 yaşındaki futbolcunun temsilcisi ise devre arasında ayrılmak için para talep etti.

KADRO DIŞI KALDI, İDMANLARA DA ALINMYACAK

Bu tutuma ve yaşananlara sinirlenen yönetim, Yusuf Demir'i kadro dışı bırakma kararı aldı ve A Takım idmanlarına alınmayacağı öne sürüldü. Yusuf Demir bu sezon Cimbom'dan 900 bin Euro maaş kazanacak.