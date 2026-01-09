Menü Kapat
 | Baran Aksoy

Okan Buruk onayladı, kadro dışı bırakıldı! Talepleri yönetimi bezdirdi

Galatasaray'da ayrılık kararı alınan tecrübeli futbolcunun talepleri yönetimi oldukça kızdıdı. Yönetim ve Okan Buruk, futbolcunun kadro dışı bırakılmasına karar verdi.

Okan Buruk onayladı, kadro dışı bırakıldı! Talepleri yönetimi bezdirdi
Galatasaray'da ara transfer çalışmaları devam ederken Okan Buruk ile iletişime geçen yönetim, kadroda düşünülmeyen isimler konusunda da harekete geçti.

Okan Buruk onayladı, kadro dışı bırakıldı! Talepleri yönetimi bezdirdi

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Yusuf Demir'e ikinci yarıda süre vermeyi düşünmüyor. Buruk bu kararını yönetime iletince Demir için kadro dışı kararı alındığı öğrenildi.

Okan Buruk onayladı, kadro dışı bırakıldı! Talepleri yönetimi bezdirdi

AYRILMAK İÇİN PARA TALEP ETTİ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; ancak sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Yusuf, yaza kadar takımda kalmak istediğini menajeri aracılığıyla kulübe iletti. 22 yaşındaki futbolcunun temsilcisi ise devre arasında ayrılmak için para talep etti.

Okan Buruk onayladı, kadro dışı bırakıldı! Talepleri yönetimi bezdirdi

KADRO DIŞI KALDI, İDMANLARA DA ALINMYACAK

Bu tutuma ve yaşananlara sinirlenen yönetim, Yusuf Demir'i kadro dışı bırakma kararı aldı ve A Takım idmanlarına alınmayacağı öne sürüldü. Yusuf Demir bu sezon Cimbom'dan 900 bin Euro maaş kazanacak.

