Arda Güler oyuna girerken ortalık karıştı! "Seni kovacak, bunu unutma"

İspanya Süper Kupa yarı finalinde Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Real Madrid, Atletico Madrid'i 2-1 yenerek finale yükseldi. Maça asıl damga vuran olay ise Diego Simeone ile Vinicius Jr arasında yaşanan gerginlik oldu. Arda Güler'in oyuna girdiği sırada tansiyon bir anda yükseldi.

"SENİ KOVACAK"

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin, oyundan çıkan Vinicius'a tribünleri işaret ederek Vinicius'a, "Dinle, seni ıslıklıyorlar" dediği öne sürüldü. Simeone'nin ayrıca, "Florentino (Perez) seni kovacak, bunu unutma" ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Bu sözlerle sinirlendiği belirtilen Vinicius'un Simeone'nin üzerine yürüdüğü, tarafların araya girilmesiyle olayın büyümeden engellendiği aktarıldı.

XABI ALONSO'DAN SERT TEPKİ

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, yaşananların ardından Simeone'ye tepki gösterdi. Alonso, "Simeone'nin Vini'ye söylediklerini duydum ve hoşuma gitmedi. Böyle konuşamazsın, bazı şeyler sınırları aşıyor" ifadelerini kullandı.