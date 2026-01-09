Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Arda Güler oyuna girerken ortalık karıştı! "Seni kovacak, bunu unutma"

İspanya Süper Kupa yarı finalinde Real Madrid'in Atletico Madrid'i 2-1 yendiği maça Diego Simeone ile Vinicius Jr arasında yaşanan gerginlik damga vurdu. Arda Güler oyuna girdiği sırada Vinicius Jr.'a dönen Diego Simeone, "Florentino (Perez) seni kovacak, bunu unutma" ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Arda Güler oyuna girerken ortalık karıştı!
İspanya Süper Kupa yarı finalinde Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Real Madrid, Atletico Madrid'i 2-1 yenerek finale yükseldi. Maça asıl damga vuran olay ise Diego Simeone ile Vinicius Jr arasında yaşanan gerginlik oldu. Arda Güler'in oyuna girdiği sırada tansiyon bir anda yükseldi.

Arda Güler oyuna girerken ortalık karıştı! "Seni kovacak, bunu unutma"

"SENİ KOVACAK"

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin, oyundan çıkan Vinicius'a tribünleri işaret ederek Vinicius'a, "Dinle, seni ıslıklıyorlar" dediği öne sürüldü. Simeone'nin ayrıca, "Florentino (Perez) seni kovacak, bunu unutma" ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Arda Güler oyuna girerken ortalık karıştı! "Seni kovacak, bunu unutma"

Bu sözlerle sinirlendiği belirtilen Vinicius'un Simeone'nin üzerine yürüdüğü, tarafların araya girilmesiyle olayın büyümeden engellendiği aktarıldı.

XABI ALONSO'DAN SERT TEPKİ

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, yaşananların ardından Simeone'ye tepki gösterdi. Alonso, "Simeone'nin Vini'ye söylediklerini duydum ve hoşuma gitmedi. Böyle konuşamazsın, bazı şeyler sınırları aşıyor" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#Spor
