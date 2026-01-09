Faturası yüksek gelenler dikkat! İşte doğal gaz faturasını düşürmenin gizli formülü

Kategoriler
Doğalgaz faturasını düşürmek isteyen vatandaşlar bir çözüm yolu arıyor. Uzmanlar en iyi formülün ısı kaybını önlemek olduğunu belirtiyor. Peki yaşadığınız evi sıcak tutmaya çalışırken bir yandan da yüksek fatura bedelinden kurtulmanın yolları neler?
Evin sıcaklığını korumanın ve yüksek ısınma bedeli ödememenin en temel yolu ısı kaybını minimuma indirmekten geçiyor. Kapı ve pencere kenarlarında oluşan boşluklar, sıcak havanın dışarı çıkmasına neden olduğu için gereksiz enerji harcanmasına yol açıyor.
Isı kaybı yaşanabilecek alanlarda kullanılacak fitil bantlar veya kapı altı rüzgâr kesiciler, düşük maliyetle etkili bir çözüm sunuyor. Ayrıca kalın perdeler, özellikle akşam saatlerinde pencere kaynaklı ısı kaybını ciddi oranda azaltabiliyor. Ancak kullanılan perdelerin ısı kaynaklarının önünü kapatmasına izin vermemek gerekiyor.
Kuru havanın ısınması daha zor olduğu için peteklerin üzerine asacağınız nem tutucu su kaplarıyla ortamın nem oranını yükseltebilirsiniz. Nemli ortam daha hızlı ısınacaktır.
Zemin ve duvarlardan gelen soğuğu engellemek için halı kullanımı da önem arz ediyor. Zemindeki halı yerden gelen soğuk havayı kesecektir.
Genellikle mutfaklarda yer alan havalandırma menfezlerini "soğuk geliyor" diye kapatmak en büyük hatalardan biridir. Bu hem hayati tehlike oluşturur hem de oksijen seviyesi düşük olan yaşam alanını ısıtmak hayli zordur. Gereksiz enerji kaybına yol açar.
Eğer evinizde kullanılan sistem merkezi ısıtma sistemi değilse kombi basıncının 1.5 ile 2 bar arasında olması gerekir. Düşük basınç kombinin gereksiz enerji harcamasına, yüksek basınç ise sistemin zarar görmesine neden olabilir.
Isınma sistemlerinden maksimum verim almak için peteklerin önü kesinlikle kapatılmamalı. Mobilyalar veya uzun perdeler, sıcak havanın odaya yayılmasını engelleyebilir.
Peteklerin arkasına yerleştirilecek alüminyum folyo benzeri yansıtıcı paneller ise ısının duvara değil odaya yönlenmesini sağlar. Bu basit yöntemle ısınma süresi kısalırken enerji tüketimi de azalır.
Gündüz saatlerinde güneş alan pencerelerin perdelerini açmak, doğal ısıdan faydalanmayı sağlar. Akşamları ise perdeleri kapatarak içerideki sıcaklığın korunması önerilir. Oda kapılarının kapalı tutulması, ısının evin geneline kontrolsüz şekilde dağılmasını önler.