Faturası yüksek gelenler dikkat! İşte doğal gaz faturasını düşürmenin gizli formülü

Genellikle mutfaklarda yer alan havalandırma menfezlerini "soğuk geliyor" diye kapatmak en büyük hatalardan biridir. Bu hem hayati tehlike oluşturur hem de oksijen seviyesi düşük olan yaşam alanını ısıtmak hayli zordur. Gereksiz enerji kaybına yol açar.

