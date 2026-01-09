Öğrencilerine koli taşıttı, temizlik yaptırdı! İnfiale neden olan öğretmen insan ticaretinden gözaltına alındı

İzmir'in Bornova ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi'nde meydana gelen olayda; okulda görevli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni D.T., yaşları 16 olan Ş.A., E.K., D.D., A.Y., E.N.K. ve N.K. isimli 6 kız öğrenciyi hiçbir bilgilendirme yapmadan ders saatleri içerisinde okul dışına çıkardı. Öğrencileri şahsi aracına bindiren öğretmen, yeni taşındığı eve götürüp temizlik yaptırdı.

Olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından İzmir Valiliği harekete geçti. İddialar üzerine idari soruşturma başlatıldığı duyuran Valiliğin açıklamasında, "Soruşturma kapsamında, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni D.T. görevden uzaklaştırılmış, ilgili hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

"İNSAN TİCARETİ" SUÇLAMASIYLA GÖZALTINA ALINDI

Valiliğin suç duyurusu ve başlatılan adli süreç neticesinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılık talimatıyla, öğrencileri evine götürüp temizlik işlerinde çalıştırdığı iddia edilen öğretmen D.T., "İnsan ticareti" suçlamasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı.

KOLİ TAŞITTI, TEMİZLİK YAPTIRDI

Soruşturma dosyasına giren detaylara göre; öğrencilerin gün boyu öğretmenin evinde koli taşıma, eşya toplama ve temizlik gibi işlerde çalıştırıldığı, gün sonunda ise yiyecek veya ulaşım imkanı sağlanmadığı belirtildi. Öğrencilerin iş bitiminde Bayraklı TOKİ bölgesinden Şehir Hastanesi istikametine kadar yürüdükleri, daha sonra kendi imkanlarıyla evlerine döndükleri öğrenildi.

SİGARA VE ALKOL ŞİŞELERİ

Ayrıca velilerin şikayet dilekçelerinde, öğretmenin evinde çekildiği iddia edilen ve öğrencilerin bulunduğu ortamda sigara ve alkol şişelerinin yer aldığı fotoğraflar da delil olarak sunuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.