Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Öğrencilerine koli taşıttı, temizlik yaptırdı! İnfiale neden olan öğretmen insan ticaretinden gözaltına alındı

İzmir'in Bornova ilçesinde kız öğrencileri ders saatlerinde izinsiz bir şekilde okuldan çıkarıp kendi evinde temizlik yaptran öğretmen, infiale neden olmuştu... Başlatılan soruşturma kapsamında öğretmen, "İnsan ticareti" suçlamasıyla gözaltına aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.01.2026
saat ikonu 10:05
|
GÜNCELLEME:
09.01.2026
saat ikonu 10:13

İzmir'in Bornova ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi'nde meydana gelen olayda; okulda görevli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni D.T., yaşları 16 olan Ş.A., E.K., D.D., A.Y., E.N.K. ve N.K. isimli 6 kız öğrenciyi hiçbir bilgilendirme yapmadan ders saatleri içerisinde okul dışına çıkardı. Öğrencileri şahsi aracına bindiren öğretmen, yeni taşındığı eve götürüp temizlik yaptırdı.

Öğrencilerine koli taşıttı, temizlik yaptırdı! İnfiale neden olan öğretmen insan ticaretinden gözaltına alındı

Olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından İzmir Valiliği harekete geçti. İddialar üzerine idari soruşturma başlatıldığı duyuran Valiliğin açıklamasında, "Soruşturma kapsamında, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni D.T. görevden uzaklaştırılmış, ilgili hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

Öğrencilerine koli taşıttı, temizlik yaptırdı! İnfiale neden olan öğretmen insan ticaretinden gözaltına alındı

"İNSAN TİCARETİ" SUÇLAMASIYLA GÖZALTINA ALINDI

Valiliğin suç duyurusu ve başlatılan adli süreç neticesinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılık talimatıyla, öğrencileri evine götürüp temizlik işlerinde çalıştırdığı iddia edilen öğretmen D.T., "İnsan ticareti" suçlamasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öğrencilerine koli taşıttı, temizlik yaptırdı! İnfiale neden olan öğretmen insan ticaretinden gözaltına alındı

KOLİ TAŞITTI, TEMİZLİK YAPTIRDI

Soruşturma dosyasına giren detaylara göre; öğrencilerin gün boyu öğretmenin evinde koli taşıma, eşya toplama ve temizlik gibi işlerde çalıştırıldığı, gün sonunda ise yiyecek veya ulaşım imkanı sağlanmadığı belirtildi. Öğrencilerin iş bitiminde Bayraklı TOKİ bölgesinden Şehir Hastanesi istikametine kadar yürüdükleri, daha sonra kendi imkanlarıyla evlerine döndükleri öğrenildi.

Öğrencilerine koli taşıttı, temizlik yaptırdı! İnfiale neden olan öğretmen insan ticaretinden gözaltına alındı

SİGARA VE ALKOL ŞİŞELERİ

Ayrıca velilerin şikayet dilekçelerinde, öğretmenin evinde çekildiği iddia edilen ve öğrencilerin bulunduğu ortamda sigara ve alkol şişelerinin yer aldığı fotoğraflar da delil olarak sunuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yüzlerce kilo esrar sınırda yakalandı! Türkiye'ye sokmaya çalışıyorlardı
"Eşim gelmeden araçtan inmem" dedi! Alkolmetreye üfleyince ekipler bile şoke oldu
'Casperlar' suç örgütüne darbe! 21 ilde dev operasyon: 117 kişiye gözaltı kararı
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.