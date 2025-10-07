Menü Kapat
İstanbul
14°
Editor
Editor
 Baran Aksoy

Yere izmarit atan yandı! Tek tek tespit edilip cezai işlem uygulandı

Düzce'de zabıta ekipleri, yere çöp atan ve izmarit atan vatandaşları tek tek tespit edip cezai işlem uyguladı.

Yere izmarit atan yandı! Tek tek tespit edilip cezai işlem uygulandı
IHA
07.10.2025
10:07
07.10.2025
10:07

Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve daha temiz bir şehir hedefi doğrultusunda zabıta ekipleriyle denetime çıktı.

TEK TEK TESPİT EDİLDİLER

Denetimlerde, şehir merkezinde yere sigara izmariti, ambalaj atığı ve benzeri çöpler atan vatandaşlar tek tek tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Yere izmarit atan yandı! Tek tek tespit edilip cezai işlem uygulandı


Denetimlere katılan Düzce Belediyesi İşleri Müdürü Mehmet Emin Tangüner, Temiz Şehir Düzce kampanyasının amacının sadece temizlik değil, aynı zamanda toplumsal farkındalık oluşturmak olduğunu vurguladı.

Yere izmarit atan yandı! Tek tek tespit edilip cezai işlem uygulandı

İZMARİTLERİNİ ÇÖPE ATANLARA TEŞEKKÜR

Vatandaşların çevreye karşı daha duyarlı olması gerektiğini belirten Tangüner, denetimlerin önümüzdeki günlerde de aralıksız devam edeceğini ifade etti. Tangüner, sigara izmaritini çöpe atan vatandaşlara ise örnek davranışlarından dolayı teşekkür etti.

