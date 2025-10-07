Yere izmarit atan yandı! Tek tek tespit edilip cezai işlem uygulandı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Düzce Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve daha temiz bir şehir hedefi doğrultusunda zabıta ekipleriyle denetime çıktı.
Denetimlerde, şehir merkezinde yere sigara izmariti, ambalaj atığı ve benzeri çöpler atan vatandaşlar tek tek tespit edilerek cezai işlem uygulandı.
Denetimlere katılan Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Emin Tangüner, Temiz Şehir Düzce kampanyasının amacının sadece temizlik değil, aynı zamanda toplumsal farkındalık oluşturmak olduğunu vurguladı.
Vatandaşların çevreye karşı daha duyarlı olması gerektiğini belirten Tangüner, denetimlerin önümüzdeki günlerde de aralıksız devam edeceğini ifade etti. Tangüner, sigara izmaritini çöpe atan vatandaşlara ise örnek davranışlarından dolayı teşekkür etti.