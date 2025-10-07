Yere izmarit atan yandı! Tek tek tespit edilip cezai işlem uygulandı

Düzce Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve daha temiz bir şehir hedefi doğrultusunda zabıta ekipleriyle denetime çıktı.

TEK TEK TESPİT EDİLDİLER

Denetimlerde, şehir merkezinde yere sigara izmariti, ambalaj atığı ve benzeri çöpler atan vatandaşlar tek tek tespit edilerek cezai işlem uygulandı.



Denetimlere katılan Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Emin Tangüner, Temiz Şehir Düzce kampanyasının amacının sadece temizlik değil, aynı zamanda toplumsal farkındalık oluşturmak olduğunu vurguladı.

İZMARİTLERİNİ ÇÖPE ATANLARA TEŞEKKÜR

Vatandaşların çevreye karşı daha duyarlı olması gerektiğini belirten Tangüner, denetimlerin önümüzdeki günlerde de aralıksız devam edeceğini ifade etti. Tangüner, sigara izmaritini çöpe atan vatandaşlara ise örnek davranışlarından dolayı teşekkür etti.